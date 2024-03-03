الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقدم الحلواني وأبو الرب في التصنيف الأولمبي للتايكواندو

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لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني وراما أبو الرب - (من المصدر)
عمان - تقدم لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني وراما أبو الرب، في التصنيف الأولمبي الأخير الصادر أمس عن الاتحاد الدولي للعبة.
وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم: جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين الدولي والأولمبي.اضافة اعلان
وبقيت الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد نقطة 450.63، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 441.93 نقطة.
وتراجع اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، مركزا واحدا ليصبح بالمركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 371.40 نقطة، وبقي في المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 368.70 نقطة.
وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 382.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 390.43 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تقدم اللاعب زيد الحلواني مركزين ليصبح في المركز السابع ورفع رصيده ليصبح 338.19  نقطة، فيما بقي اللاعب نفسه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 251.25 نقطة. 
واحتفظت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي ورفعت رصيدها ليصبح   140.72نقطة، وتقدمت مركزين  بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع عشر كما رفعت رصيدها ليصبح 187.17نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين، وفي حال إحرازها إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية، فإنها ستتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وتراجع  اللاعب فهد عمار مركزا واحد ليصبح في المركز الحادي عشر  في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي ورفع رصيده إلى120.51 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 138.12 نقطة.
وتراجع اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، 6 مراكز ليصبح في المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 95.07 نقطة، وتراجع اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، 3 مراكز ليصبح في المركز التاسع والعشرين بالتصنيف العالمي.
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