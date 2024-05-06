الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات بالضفة ويحاصر طولكرم

اضافة اعلان

الأراضي الفلسطينية - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة بمختلف محافظات الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما حاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وذلك وسط اقتحامات للمستوطنين لمدينة الخليل بحماية من جيش الاحتلال.وبدأت حملة الاقتحامات منذ مساء الأحد وامتدت حتى فجر أمس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية وجرافتين وعمدت إلى تجريف الشوارع في مناطق عدة من مخيم طولكرم.كما فرض الاحتلال حصارا واسعا على مخيم طولكرم مع حظر للتجول وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، إلى جانب قيام الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في المخيم مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية فيه.وتوجهت القوة نحو مخيم نور شمس شرقي طولكرم، حيث دوت صفارات الإنذار عقب تقدم الآليات العسكرية التي حاصرت المخيم من محاور عدة، وسط تحليق مكثف للمسيرات في سماء المدينة والمخيم، وقامت بتجريف الشوارع المحيطة بالمخيم.واقتحم مستوطنون منطقة تل أرميدة وشارع الشهداء وسط الخليل جنوب الضفة الغربية، وجاب المستوطنون شوارع عدة بالمدينة بأعداد كبيرة وسط تعزيزات عسكرية وأمنية.وجاء هذا الاقتحام عقب تشييع نجل رئيس بلدية مستوطنة كريات أربع في الخليل الذي تبين أنه مقتول وليس محتجزا في غزة منذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل ومنطقة عيصى بالمدينة، ودهمت منزل الأسير معتز الجعبة الذي اعتقلته قبل يومين بعد إفراجها عنه.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين وتمركزت بعدد من الدوريات في محيط المنزل وأغلقت الموقع قبل انسحابها منه.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادَما جنوبي نابلس وشنت حملة اعتقالات. وبثت منصات فلسطينية مقاطع لقوات إسرائيلية في شوارع القرية وأشارت إلى اقتحام بعض المنازل والعبث بمحتوياتها.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، كما اقتحمت حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمال الضفة والبلدة القديمة في الخضر غرب بيت لحم ودهمت عددا من المنازل. وكانت قوات الاحتلال أطلقت في وقت سابق قنابل الصوت باتجاه المحتفلين من أبناء الطائفة المسيحية بعيد القديس الخضر في ساحة كنيسة مار جريس في البلدة وفرقت المحتفلين.واقتحمت قوات الاحتلال محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، وكذلك بلدة حارس قضاء سلفيت شمالي الضفة الغربية وداهمت عدة منازل ونفذت حملة اعتقالات.وبموازاة حربه على غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 496 فلسطينيا وإصابة 4950 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.- (وكالات)