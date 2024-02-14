الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السلة يباشر تدريباته اليوم تأهبا لمواجهة البحرين ببطولة قطر

لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة يقوم بالعمليات الاحمائية - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة يقوم بالعمليات الاحمائية - (من المصدر)
 يجري المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريبا صباحيا في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل مواجهة نظيره المنتخب البحريني عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد، في مستهل مشواره بالبطولة الدولية الودية بكرة السلة، والتي تستضيفها قطر حتى 18 شباط (فبراير) الحالي.اضافة اعلان
وتنطلق البطولة اليوم بإقامة مباراتين في صالة لوسيل، حيث تلعب السعودية مع قطر الساعة الخامسة مساء، وتلتقي البحرين مع مصر الساعة 7:30 مساء.
ووصلت بعثة “صقور الأردن” إلى الدوحة أمس، وضمت مروان معتوق مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدة، رئيساً للوفد، وإلى جانبه المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اجناسيو رودريجيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.
ويتوقع أن ترتكز التدريبات على رفع الجاهزية البدنية وتحسين نسب تصويب اللاعبين من المسافات كافة، فضلا عن تطبيق الخطط الدفاعية والهجومية المقرر تنفيذها في مباريات البطولة، التي يدخلها المنتخب الوطني بهدف التحضير والإعداد للنافذة الآسيوية الأولى بعيدا طموحات المنافسة على لقب البطولة الودية.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في تصريحات خاصة لـ”الغد” على هامش المشاركة ببطولة قطر: “وضع الفريق يبدو صعبا مع الغيابات الكبيرة، نشارك في البطولة بهدف إعادة حساسية خوض المباريات للاعبين، ولا ننظر إلى النتائج في هذه البطولة، بقدر أهمية إعطاء فرص للاعبين الشباب للاستثمار بهم ضمن المرحلة الجديدة”.
واضاف: “نلعب البطولة بدون مجنس، لكن الأميركي رونديه جيفرسون سيكون خيارنا الأول لخوض منافسات النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا إلى جانب مواطنه دار تاكر، نرى أن الفرصة متاحة لتجربة اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات في إطار سياسة الاحلال والتبديل”.
وفيما يتعلق بالنافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، يؤكد الصوص: “طموحنا المشروع هو تحقيق الفوز في المباراتين أمام فلسطين والسعودية، وقد تكون هناك فرصة مواتية لتجربة بعض اللاعبين الشباب حسب ظروف المباريات، نعاني من نقص الجاهزية لغياب المسابقات المحلية، لكننا سنظهر بصورة مرضية تلبي طموحاتنا وأهدافنا”.
ويشرع المنتخب الوطني في خوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل “صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
إلى ذلك، قرر الألماني هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري، استبعاد نجم “الفراعنة” إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر لكرة السلة في البطولة الدولية الودية لمعاناته من آلام على مستوى الكتف.
وتضم قائمة مصر المشاركة، اللاعبين: أحمد بيبو وعمر طارق وأحمد عال وعمرو الجندي وأحمد ريحان وكريم الجيزاوي وأنس اسامة وهيثم كمال وباتريك يوسف ويوسف رفعت وخالد عبد الناصر ويوسف شحاتة وسيف هنداوي ويوسف شوشة.
في المقابل، استقر الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني ومساعده التونسي راسم المرزوقي على 12 لاعبا، وهم : محمد بوعلاي وعلي جابر ومحمد أمير وميثم جميل ومصطفى حسين وعلي ميلاد وعلي شكرالله وواين تشيزم والواثق علي وعبدالقادر صالح وباسل عادل ومرتضى إسماعيل.
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