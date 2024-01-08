14 ناديا في "طائرة" الأندية العربية.. والقرعة السبت في البحرين

مصطفى بالو

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يشارك 14 ناديا في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، بعد إغلاق باب التسجيل رسميا أمس، بمشاركة فريقي شباب الحسين بطل الثلاثية المحلية للموسم الماضي 2023، وعيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن.والأندية التي أعلنت المشاركة رسميا في هذه النسخة من البطولة العربية هي: شباب الحسين وعيرا (الأردن)، بني ياس (الإمارات)، كاظمة وبرقان (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، السويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، السيب (عُمان)، قطر والشرطة (قطر)، غاز الجنوب ومصافي الشمال (العراق).وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن اتحاد اللعبة يمضي في تنفيذ خطة الإعداد بروح الفريق، والهدف يتركز نحو تحقيق النجاح التنظيمي والفني المأمول، وعكس صورة طيبة عن قدرة الرياضة الأردنية على استضافة الأحداث الكبرى لمختلف الرياضات.وعن توقعاته لحظوظ فريقي شباب الحسين وعيرا، وقوة المنافسة بالبطولة، أجاب قطيشات في حديثه لـ"الغد": "عند تقليب أوراق الفرق المشاركة في البطولة، نجدها من الأفضل على الساحة العربية، وتشارك في البطولة بخيرة نجومها الذين يمثلون عماد منتخبات بلادهم الوطنية، وأفضل المحترفين ذوي القيمة الفنية الكبيرة، ما يعطي صورة عن مؤشر المنافسة وازدحام الطريق المؤدية إلى اللقب والمراكز الأولى".وأضاف: "مع وقوف العدد النهائي للفرق المشاركة في البطولة عند 14 فريقا، سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وهذه فرصة مواتية لفريقي شباب الحسين وعيرا، للمرور إلى الأدوار المتقدمة وتوجيه بوصلتهم نحو المربع الذهبي، وثقتنا كبيرة بالناديين لتأكيد حضور الطائرة الأردنية، ونقف خلفهما في هذه المشاركة، وقدمنا لهما الدعم المادي والمعنوي، والهدف يتلخص بمنافستهما بقوة في البطولة العربية".وسيمثل قطيشات اتحاد الكرة الطائرة في مراسم القرعة، والتي تجري مساء يوم السبت المقبل في البحرين، وتم توجيه الدعوة لممثلي شباب الحسين وعيرا، للتواجد في مقر الاتحاد وحضور مراسم القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي".وفد شباب الحسين إلى غرب آسياعلى صعيد متصل، أكد عضو مجلس الإدارة ومدير نشاط الكرة الطائرة لفريق شباب الحسين صالح ذيب، أن النادي أرسل قائمة وفده النهائية المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي ستقام في عُمان خلال الفترة من 1 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.ويترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، يرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.وحول موعد التحاق عبد الحميد وبيلو بتدريبات الفريق، أجاب ذيب: "حصلنا على الموافقات من الجهات الرسمية لدخولهما الأردن، وتم حجز تذاكر السفر في موعد 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، للالتحاق بتدريبات الفريق، وانسجامهما مع اللاعبين قبيل المغادرة إلى عُمان لخوص المنافسات الإقليمية، والتي نطمح فيها إلى تجاوز المركز السادس الذي حققناه في النسخة الأولى التي جرت في العاصمة عمان العام الماضي، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة".