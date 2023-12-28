الكرة الطائرة: ارتفاع مؤشر التطور.. برونزية السيدات العربية.. وشباب الحسين بطل"الثلاثية"

مصطفى بالو

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ارتفع مؤشر التطور لاتحاد الكرة الطائرة في موسم 2023، بتوجيهات رئيسته الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات، وكانت نتائجها حضور منتخب السيدات على منصات تتويج الدورة العربية بالبرونزية، في الوقت الذي خطف فيه شباب الحسين البريق المحلي بخطفه "ثلاثية" الألقاب المحلية، فيما فاز فريق النصر بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، واحتفظ دي لاسال بلقب الدوري على صعيد السيدات.شباب الحسين بطل الأبطالاستحق فريق شباب الحسين للكرة الطائرة لقب بطل أبطال منافسات الرجال، وهو الذي فسره منحه كأس المجموع العام من قبل نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات ومكافأة مالية، بعد أن خطف ألقاب كأس السوبر والدوري وكأس الأردن بأرقام قياسية، وأضاف إليه تميزه على صعيد منافسات الفئات العمرية التي يحتكر ألقابها.يذكر أنه شارك في منافسات الرجال 8 فرق، حيث حصل فريق شباب الحسين على المركز الأول بالدوري، وحمل كأس الأردن، وقبله كأس السوبر، فيما حل عيرا وصيفا لبطل الدوري وكأس الأردن والوحدات وصيفا للسوبر، في المنافسات التي هبط منها فريقا التعاون ودير علا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فيما تأهل فريقا البقعة بطلا ومليح وصيفا للأولى إلى رحاب الممتاز.وكان فريق شباب الحسين احتفظ بلقب فئة 2005-2006 في منافسات الدوري، وحل الوحدات وصيفا، والبقعة ثالثا والعودة رابعا، وكذلك فاز بلقب بطولة البراعم مواليد 2008-2009.ويضاف إلى تميز شباب الحسين في بطولة الصالات، تتويجه أيضا بلقب الطائرة الشاطئية الرمضانية لأندية الدرجة الممتازة، حيث فاز الثنائي خالد أبومشرف وياسر مجاهد باللقب، وحل عيرا وصيفا من خلال الثنائي راشد العلوان وأحمد العواملة، والأخيران توجا بلقب البطولة التصنيفية لاختيار المنتخب الوطني للرجال.السيدات... سباق النصر ودي لاسالوغلف السباق التقليدي منافسات السيدات للموسم 2023، وسط تنافس وندية على جميع الألقاب، حيث تمكن النصر من الظفر بلقبي كأس الأردن وكأس السوبر، فيما عاد دي لاسال من بعيد واحتفظ بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، وتسابق الفريقان على استقطاب المحترفات، حيث استقطب النصر اللبنانية ميرنا شيخو، فيما استقطب دي لاسال لاعبة برازيلة ماري دي سيلفا، وأنهى التعاقد معها بالتراضي، وعاد ليستنجد بخبرات التونسية الدولية مروة بوغاتمي.ومن الجدير بالذكر، أن فريق النصر توج بلقب طائرة السيدات الشاطئية من خلال فرح العطعوط ورهف حيمور، والأخيرتان توجتا أيضا بلقب البطولة التمشيطية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للسيدات.النقع.. مفأجاة سارةوقدم فريق النقع الذي يدربه المجتهد ضرار هويمل مفاجأة سارة إلى كرة الطائرة الأردنية، عندما حمل لقب الشابات للمرة الأولى إلى الأغوار الجنوبية، كاسرا قيد احتكاره من قبل النصر والتعاون لأكثر من مرة، وزادها بتقديمه 4 لاعبات إلى منتخب الشابات والسيدات، تبعا لتألقهن وإبداعهن، خاصة وأن فريق الشابات للنقع هو الذي مثل فريق السيدات في بطولة فئته وقدم مستويات طيبة.سيدات الإنجازاتمن جديد، قاد منتخب السيدات الطائرة الأردنية للتحليق في سماء الإنجازات، وهذه المرة من خلال الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر، عندما تقلدن البرونز بعد وقوفهن في المركز الثالث على سلم الترتيب العام، وقبلها شاركن في تدشين البرونزية للطائرة الشاطئية في غرب آسيا التي أقيمت بقطر، وإن كان الرجال عاد ليشاركهن الإنجاز بتقلده البرونز في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سورية، فيما حل وجاء المنتخب الوطني للرجال بالمركز الرابع.متفرقاتاستضاف اتحاد الكرة الطائرة بطولة غرب آسيا الأولى لأندية الرجال خلال الفترة من 7-18 آذار (مارس) الماضي، بمشاركة 9 فرق عربية، وقدم فريق شباب الحسين مستوى لافتا، واقترب من دخول مربع الأربعة الكبار، إلا أنه رضي بالوقوف بالمركز السادس، فيما حل فريق الوحدات بالمركز الثامن، واستضاف الاتحاد على هامش البطولة، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، واجتماع مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا.ولعل من أبرز القرارات الإدارية بقالبها الفني المهم، تعاقد اتحاد اللعبة مع المدرب التونسي هيثم الوسلاتي مديرا فنيا للمنتخبات الوطينة، مستفيدا من برنامج الدعم المقدم من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.ونظم اتحاد الكرة الطائرة دورة الدراسات الدولية للمدربين (المستوى الثاني) بالتعاون مع الاتحاد الدولي خلال الفترة من 20 – 24 تموز(يوليو) الماضي، بإشراف الخبير الدولي د.عاطف رشاد، بمشاركة 13 دارسا من الأردن وفلسطين والإمارات، وقام بإيفاد الحكمين أسامة العضايلة وشيماء أبو سويلم في دورة الدراسات للحكام والتي أقيمت بالعراق، فيما شارك الحكمان تاج الوديان وباسل شباب في التحكيم في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وشارك الحكم أسامة العضايلة في بطولة غرب آسيا الأولى للناشئين بالسعودية، وذلك من متطلبات حصوله على شارة التحكيم القارية الدولية، وهي البطولة التي خاض منافساتها المنتخب الوطني للناشئين، وحصل على المركز الخامس.