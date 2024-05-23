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الخميس 23 أيار 2024
3:04 م
أمنية تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "LoveJo78"
أمنية تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "LoveJo78"
أعلنت شركة أمنية عن تغيير اسم شبكتها إلى "LoveJo78" اعتباراً من اليوم الخميس، ضمن مشاركتها باحتفالات الوطن بمناسبة العيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة.
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وهنأت الشركة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، والشعب الأردني بمناسبة هذه الذكرى العطرة.
وسيظهر اسم "LoveJo78" على هواتف عملاء ومشتركي أمنية اعتباراً من اليوم.
عيد الاستقلال
امنية
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