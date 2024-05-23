أمنية تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "LoveJo78 "

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وهنأت الشركة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، والشعب الأردني بمناسبة هذه الذكرى العطرة.وسيظهر اسم "LoveJo78" على هواتف عملاء ومشتركي أمنية اعتباراً من اليوم.