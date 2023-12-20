الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"اتيكو" مجموعة فخر الدين تسلم التبرع من حملة "كلنا غزة" للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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السيد عزام فخر الدين، المدير التنفيذي للعمليات في اتيكو مجموعة فخرالدين و أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين محمد الشبلي

نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة، وإيماناً من أتيكو مجموعة فخرالدين بالمسؤولية الاجتماعية إتجاه إخواننا في هذه الظروف الصعبة، تم اطلاق حملة " كلنا غزة " في جميع مطاعم المجموعه خلال شهري  تشرين الأول و تشرين الثاني والذي تم من خلالها التبرع بنسبة من إجمالي مبيعات جميع المطاعم. 

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بالإضافة لذلك قامت اتيكو مجموعة فخر الدين بمضاعفة أي تبرع يقوم به الزبائن الأعزاء خلال زيارتهم لمطاعم المجموعة  أو عند الطلب عن طريق تطبيق اتيكو.


وقد قام السيد عزام فخر الدين، المدير التنفيذي للعمليات في اتيكو مجموعة فخرالدين بتسليم المبلغ التي تم جمعه ل ، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ليتم إرسال المساعدات لدعم الاهالي المتضررين في غزة من خلال شراء الخيم و البطانيات و المعدات الطبيه .


وما هذه الحملة إلا استمرارية لحملات أخرى تقوم بها اتيكو مجموعة فخرالدين للمساهمة في القضايا الإنسانية المختلفة وللمشاركة بالخدمة المجتمعية بشكل عام .


كما وتتوجه اتيكو مجموعة فخرالدين بالشكر لكل من ساهم بهذه الحملة بمن في ذلك الزبائن الذين كان لهم دور رئيسي وفعال في إنجاح هذه الحملة وإتمامها على أكمل وجه.


من الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تمتلك وتدير فندق القصر متروبول من فئة الأربع نجوم، القصر جاردن، مطعم فخر الدين، كباب إكسبرس، مطعم ولاونج سولايا، ذا نب، رين تشاي، مركز برية الأردن ، ڤينجريت ويوشي.




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