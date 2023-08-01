الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

"العبدلي" تختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز

WhatsApp Image 2023-08-01 at 12.29.01 PM
العبدلي
العام 2023 لم يكن استثناء من مسيرة العبدلي الحافلة بالإنجاز؛ إذ واصلت تقدمها من حيث مراحلها التطويرية ومساهماتها التنموية. في ختام النصف الأول من العام، تواصل العبدلي استعداداتها لإطلاق المرحلة الثانية بمساحة إجمالية تفوق المساحة التي تم تكريسها لإنجاز المرحلة الأولى، مع مرونة كبيرة في تخصيص مساحات المشاريع حسب تطورات خطط الاستثمار.اضافة اعلان
وستضم المرحلة الثانية مشاريع استثمارية نوعية وضخمة تندرج ضمن العديد من القطاعات غير التقليدية كالرعاية الصحية، ومراكز المؤتمرات المتكاملة، وحاضنات تكنولوجيا المعلومات والأعمال الريادية، وغيرها، بالاستفادة من موارد العبدلي وبنيتها التحتية التي تشهد أعمالا تطويرية مستمرة، ومن تجاربها الناجحة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن السمات والحوافز التي تقدمها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبالتالي تعزيز الأعمال على اختلافها.
واستقبلت العبدلي أعلى عدد زوار منذ بداية العام الحالي، حيث وصل إلى ما يقارب العشرة ملايين زائر، من زوار محليين وسياح وعاملين فيه بمختلف الشركات والمؤسسات والمنشآت المتنوعة التي يضمها. ويشار إلى أن هذا العدد يعد الأعلى منذ تأسيس العبدلي، كما أنه يعد ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الكوادر العاملة فيه، والتي ما تزال تتواصل مع جهود مستمرة في العمل لاستقطاب المزيد من الزوار والسياح خلال الفترة القادمة.
وسجلت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير ارتفاعا ملحوظا في أعداد موظفي الشركات والمؤسسات العاملة في العبدلي في عام 2023؛ حيث وصل عددهم إلى ما يقارب الثلاثة عشر ألف موظفا، مقارنة بعام 2021 التي وصلت فيه أعداد الموظفين إلى ما يقارب ثمانية آلاف موظف، إضافة إلى أعداد الأعمال القائمة في العبدلي؛ حيث وصلت في هذا العام إلى 157 بعد ما كانت مسجلة لدى شركة العبدلي في عام 2021 بنحو 136.
وقدمت العبدلي خلال النصف الأول من العام نموذجا للعمل كمنصة للفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والإبداعية والشبابية، وتلك المخصصة للتفاعل مع المناسبات المتنوعة التي شهدتها المملكة، بما في ذلك أول عرض جوي استثنائي بطائرات الدرون المسيرة في المملكة بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد، إضافة للفعاليات الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، وعرض مقتنيات متحف السيارات الملكي في نفق المشاة الذي يربط البوليفارد بالعبدلي مول، وإقامة معرض الفنون والحرف اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني، وسواها.
ومن ثقافته المؤسسية التي تحتم عليه العمل كمشروع مسؤول وداعم اجتماعيا، فقد واصلت العبدلي التزامها بدعم القطاعات والفئات والقضايا المختلفة، عبر العديد من المبادرات والبرامج التي استمرت وتنوعت على مدار النصف الأول من العام، منها ما نفذتها منفردة، ومنها ما تعاونت في تنفيذها مع عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومن أبرزها مؤسسة ولي العهد والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وغيرها، والتي عكس معها عطاءها لخدمة المجتمع، ودعم الشباب وعززت دورهم في تغيير المجتمعات المحلية وحفزت روح الريادة لديهم.
pro-O6t5PyZ8

"أجيال السلام" تطلق "فيلمي" بالشراكة مع سينماجيك وبدعم من السفارة الإيرلندية في الأردن 29 تموز 2023

pro-O6t5PyZ8

تعرّف على فكرة منتجات شركة 100Jordan . 29 تموز 2023

pro-UmsECjoD (1)

طلبات الطعام مع كريم في نمو مستمر منذ بداية العام 29 تموز 2023

كيا

كيا تحقق رقما قياسياً لأكبر عدد من الجوائز التي حصلت عليها علامة تجارية في عامٍ واحد 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Abdali Achievements in the First Half of 2023 Article AVF

"العبدلي" يختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز ومشاركة مجتمعية فاعلة

منذ1 ساعة
The Abdali x Jerash Festival 2023 (1)

العبدلي يستضيف مجموعة من فعاليات مهرجان جرش 2023

24 تموز 2023
اقرأ أيضا
Abdali Achievements in the First Half of 2023 Article AVF

"العبدلي" يختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز ومشاركة مجتمعية فاعلة

منذ1 ساعة
والد الطفلة ألما وسام عواد

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تسلم الجوائز الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية

منذ3 ساعة
IMG_20230717_195321

المنقذين في سرايا العقبة ووتربارك من بين الأفضل في الأردن

منذ3 ساعة
شركة-مناجم-الفوسفات-الأردنية

305 ملايين دينار أرباح مناجم الفوسفات قبل الضريبة للنصف الاول من العام

30 تموز 2023
SARAYA-AQABA-WP_01 (1)

" سرايا العقبة ووتربارك تقدم باقات أعياد الميلاد المثيرة ويوم التذوق لمرطبات المراعي الصيفية

30 تموز 2023
11 copy

إنجوت بروكرز تُطلق تطبيقها الجديد للتداول والاستثمار

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ13 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 