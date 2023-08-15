الثلاثاء 15 آب 2023
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الهيئة العامة العادية لمساهمي "القاهرة عمان" تقر نتائج أعمال البنك لعام 2022

الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر نتائج اعمال البنك لعام 2022 (1)
الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر نتائج اعمال البنك لعام 2022
وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الخميس الموافق 13 نيسان 2023 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني على البيانات المالية لعام 2022 وكافة بنود جدول الاعمال بما فيها توزيع ارباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة 10%.اضافة اعلان

استمر البنك بتحقيق نتائج مميزة حيث بلغت الارباح الصافية العائدة لمساهمي البنك لعام 2022 بعد ضريبة الدخل مبلغ 34.6 مليون دينار مقابل 32.8 مليون دينار بنسبة زيادة 5.5% ، في حين بلغت الارباح قبل ضريبة الدخل لعام 2022 مبلغ 52.7 مليون دينار مقارنة مع 51.3 مليون دينار للعام السابق.

وقد بين السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة ، أن البنك وفروعه المنتشرة في الأردن وعددها 98 فرعا وفلسطين وعددها 22 فرعا والبحرين فرع واحد ، بالاضافة الى شركاته التابعة في الاردن شركة اوراق للاستثمار ، وشركة تملك للتاجير التمويلي ، وفي فلسطين مصرف الصفا والشركة الوطنية للاوراق المالية  قد تمكن وبفضل إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بأفضل معايير العمل المصرفي من تحقيق نتائج جيدة ، حيث نمت موجودات البنك خلال عام 2022 بنسبة 1.7% لتبلغ 3675 مليون دينار وحققت ودائع العملاء نموا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2454 مليون دينار. وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بنسبة 9% ليصلالى 2127 مليوندينار مع المحافظة على جودة المحفظة حيث بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة 4.75% وهياقل من المعدل ضمن القطاع المصرفي . هذا وقد بلغمعدل العائد على حقوق المساهمين 8.8% فيمابلغت نسبة كفاية راس المال 15.59% وهياعلى من النسب المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني.

ونوه السيد يزيد المفتي إلى أن البنك سيستمر خلال عام 2023 في تنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية في تطوير أعمالهمن خلال المحافظة على نسب السيولة وجودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر إلى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة والتي مكنت البنك من تحقيق هذه النتائج، وإلى موظفي البنك ، والبنك المركزي الأردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح في الأعوام القادمة.
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