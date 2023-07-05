انطلاق أمسيات شومان الموسيقية في وسط البلد الخميس

اضافة اعلان

تنطلق مساء يوم غد الخميس، على مسرح الأوديون في العاصمة عمان، أولى أمسيات وسط البلد الموسيقية، التي تنظمها مؤسسة عبد الحميد شومان، بحفل فني تحييه الفنانة الفلسطينية رلى عازر بعنوان (أن نحيي إرثنا الموسيقي العربي).وتقدم عازر خلال الأمسية العديد من الأغاني والروائع الموسيقية العربية والتي من أهمها: "أحن إلى خبز أمي، يا طالعين الجبل، أعطيك عيوني، نسّم علينا الهوا، اه يا حلو، يا مسافر وحدك، محبوب قلبك، بكتب اسمك يا بلادي، بلا ولا شي".ويرافق الفنانة رلى عازر خلال الأمسية العديد من الفنانين الموسيقيين وهم: أحمد الجرّاح، عامر عزت، أوس مرجي، عوّاد عوّاد، باسم الشرمان، فادي شحادة، جلال حدادين، جوزيف دمرجيان، ريتا حدادين، تالين هنديلة، زياد سحاب.من جانبها، أشارت مديرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبوعيشة، إلى سعي المؤسسة الدؤوب لجعل المشهد الموسيقي في الأردن متميزا من خلال استضافة فنانين محليين وعرب لإحياء حفلات وأمسيات موسيقية متميزة تليق بالذائقة العامة، كذلك سعيها لحفظ وتوثيق التراث الموسيقي العربي.وقالت أبو عيشة: "هذا العام وبعد غياب 3 سنوات بسبب جائحة كورونا؛ كلنا حماسة للعودة لبرنامج أمسيات شومان في وسط البلد، والتي سنستمع خلالها إلى أصوات عربية وأردنية رائعة، وألحان وأنغام موسيقية مصاحبة لها"، مبينة أنه سيتم إقامة ثلاث حفلات متتالية أيام الخميس والجمعة والسبت في مساءات صيفية عمانية مليئة بالفن الراقي، حيث أنه بالإضافة إلى أمسية الخميس، سيتم مساء الجمعة إقامة حفل موسيقي آخر يحييه كل من الفنانين طارق الجندي ولارا عليان وهيفاء كمال بالإضافة إلى مجموعة من الموسيقيين بعنوان (لأجل مشهد موسيقي أجمل)، يقدمون العديد من الأغنيات الخالدة مثل: "بكتب لك رسالة، ع نبع المي، الورد جميل، وصلة تراث، أحبك، زمان، حارة السقايين، زريف الطول".وسيرافقهم في الأمسية كل من الموسيقيين: عبد الرحيم الخطيب، آلاء التكروري، علي حنفي، أسماء أبو شقرة، أوس مرجي، عوّاد عوّاد، آية الحديدي، أيمن مبروك، حسام الدين عبد المجيد، عصام عفيفي، جلال حدادين، جوزيف دمرجيان، خالد محمد، محمد محمود، محمد شراره، محمد عليان، رامي الجندي، سامر بطبوطة، سامر دلل، تالين هنديلة.الأمسية الموسيقية الأخيرة التي ستقام يوم السبت المقبل يحييها الفنان اللبناني شربل روحانا بعنوان (أن نقدم فنا عاليا للجميع)، حيث سيقدّم لنا مجموعة من الأغنيات والمقطوعات وهي: "موسيقا منارة، موسيقا فلامنكو، موسيقا مياس، ولوحة موسيقية غنائية تراثية مؤلفة من 7 مقاطع: يا ميجانا (فولكلور)، يا ويل حالي (فولكلور)، لما بدا يتثنى (موشح)، زوروني (سيد درويش)، همزة وصل (فاصل موسيقي)، الذي أسكر (موشح)، يا بنات إسكندرية (تراث)".وسيرافقه في الأمسية مجموعة من الموسيقيين اللبنانيين وهم: أنطوان خليفة، إيلي اليموني، جوليو عيد، مارك أبو نعوم، نديم روحانا، زاد خليفة.