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بسطامي وصاحب: نيسان الأردن تشارك في"8 مغامرات مع نيسان باترول" الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

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نيسان باترول

 

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أعلن القائمون على نيسان الأردن والوكيل الحصري للشركة الكبرى – مجموعة بسطامي وصاحب – عن مشاركة نيسان الأردن ضمن مبادرة "8 مغامرات مع نيسان باترول" التي تعتبر الأولى من نوعها لاستكشاف بعض أبرز الأماكن والوجهات المميّزة  للمنطقة، وذلك في إطار حملتها "تحدّي المألوف"، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز المميّزات الثقافية والمعالم والمواقع الطبيعية الرائعة لمنطقة الشرق الأوسط. وتبرز سلسلة "8 مغامرات مع نيسان باترول" روح المغامرة التي يتسم بها المستكشفون من جميع أنحاء المنطقة، حيث انطلق ثمانية مغامرين محليين في رحلات فردية على متن سيارة نيسان باترول، وقاموا بتوثيق مغامرتهم الاستكشافية للعديد من المواقع في أنحاء المنطقة.

 

وتم عرض المغامرات ضمن سلسلة من الحلقات، أخذت المتابعين في رحلات فريدة من نوعها، سلطت الضوء على الثراء الثقافي والمشاهد الطبيعية المتنوعة في ثمانية أسواق إقليمية في الشرق الأوسط، شملت كل من، الأردن، أبوظبي، والبحرين، ودبي، والكويت، ولبنان، وقطر والمملكة العربية السعودية. وتم تنظيم هذه السلسلة بالتعاون مع شركاء نيسان في كل سوق، كما عرضت السلسة قدرات سيارة نيسان باترول الأسطورية، حيث تنوعت المغامرات ما بين المشاهد الطبيعية الصحراوية والجبال الشاهقة، والمعالم الحضرية في المدن، حيث تميزت كل مغامرة بسِمة خاصة لإبراز الملامح المميزة لتلك المواقع.

 

ونجحت نيسان باترول منذ إطلاقها في عام 1957، في ترسيخ حضورها ضمن الثقافة المحلية لمجتمع منطقة الشرق الأوسط، وكانت حاضرة بقوة في ذكريات لا تنسى تناقلتها الأجيال المتعاقبة. ومن خلال الجمع بين الفخامة والابتكار والاتصال، تواصل نيسان باترول 2024 تحدي المألوف ببراعة مطلقة على الطرق الوعرة، معتمدة على مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة.

 

وتعليقاً على الحدث، صرّح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، بقوله: "تثبت نيسان مجدداً التزامها بكل ما يهم زبائنها، حتى في إثراء معارفهم وثقافاتهم، والاهتمام بتراثهم العريق بكل أنحاء العالم. ومع نيسان باترول المصمّمة لاختراق الأماكن التي يصعب الوصول إليها، والسير بسلاسة في أية ظروف وتضاريس؛ تمكّن المغامرون من كافّة أنحاء المنطقة، من توثيق رحلات استثنائية في كل دولة على حدة. حقيقة؛ هي تجربة فريدة تحمل الكثير في طيّاتها، من ناحية التنوع المميز لمنطقتنا العربية، ومدى ارتباط اسم نيسان بها منذ عقود طويلة."

 

ويمكن مشاهدة سلسلة "8 مغامرات مع نيسان باترول" الآن، على قناة نيسان الشرق الأوسط على اليوتيوب، وتتضمن الحلقات التالية صفحات المغامرين على إنستجرام:

 

1.     الأردن: انطلق يزيد (@Yazeed_Abul_Failat) مع المشاهدين في رحلة للتعرف على الجمال الأخاذ للمملكة الأردنية الهاشمية، وصولاً إلى وادي رم المذهل.

2.     أبوظبي: أخذ المؤثر Vipin عاشق المغامرات (@The_.Explorer_) المشاهدين على متن سيارة نيسان باترول في رحلة مبهرة إلى كثبان الوثبة الأحفورية وبحيرة الملح والصحاري المذهلة في عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي.

3.     البحرين: انطلق عمار(@AmarAlshaikh)  مع المشاهدين في تجربة مثيرة إلى عمق تراث مملكة البحرين الغني، لاستشكاف ثقافتها المفعمة بالحياة وماضيها العريق.

4.     دبي: استكشف محمد خليفة (@LifeOfMohd)  سلسلة جبال حتا الوعرة، وبدأ مغامرته من شوارع المدينة وحتى الصحاري الهادئة المحيطة بها.

5.     الكويت: مصور الحياة البرية عمر (@OmarAlSayedOmar) اصطحب المشاهدين في رحلة للتعرف على الدروب المألوفة وحتى الصحاري القاحلة ليقترب من الحياة البرية ويستمتع بأفضل ما تقدمه الطبيعة.

6.     لبنان: أخذ الثنائي الشهير ستيفاني وجوزيت (@WhatToVisitinLebanon) المشاهدين في رحلة مثيرة على متن باترول إلى المواقع التاريخية والقرى الساحرة وقمم الجبال الشامخة في بعدران وكفرمتا.

7.     قطر: شارك خليفة(@ILoveQatar)  مع المشاركين مشاهد ملهمة في قطر ضمن رحلته التي شملت سوق واقف ومشرب، حيث استعرض لمحات عن الهندسة المعمارية المذهلة للمدينة وسط الكثبان الصحراوية الرملية.

8.     المملكة العربية السعودية: اختتم محمد (@Abu.Luka8) سلسلة "8 مغامرات مع نيسان باترول" بحلقة مذهلة غمرت المشاهدين بالطاقة الإيجابية، وشملت مغامرته مركز الملك عبد الله المالي والمشاهد الجمالية الطبيعية لجبال طويق.

 

وتتوفر نيسان باترول 2024 بطلة سلسلة "8 مغامرات مع نيسان باترول" ضمن مجموعة متنوعة من الفئات مع خيارات إضافية تشمل محرك V6 سعة 4,0 لتر أو محرك V8 سعة 5,6 لتر. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل تشكيلة باترول على طرازات حصرية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط مثل، باترول نيسمو المستوحاة من عالم سباقات السيارات، وباترول سوبر سفاري الأسطورية. جميع طرازات باترول متوفرة من خلال شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء المنطقة.

 

 

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