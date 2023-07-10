الإثنين 10 تموز 2023
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بنك القاهرة عمان يصدر تقريره الأول للاستدامة لعام 2022

بنك القاهرة عمان يصدر تقريره الأول للاستدامة لعام 2022
تقرير
اصدر بنك القاهرة عمان  اليوم تقريره الأول للاستدامة وياتي ذلك الاصدار بموجب التزام البنك بإصدار تقارير استدامة سنوية وتلبية لقواعد وإرشادات تقارير الاستدامة الصادرة عن بورصة عمان.اضافة اعلان

يشتمل التقرير على مجمل المبادرات والفعاليات التي قام بها البنك خلال العام الماضي  او تلك التي يدعمها  او كشريك بها وعلى مساهمات البنك وجهوده المتواصلة في مجال تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs)  ) على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة, وضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك ووفقاً للنماذج العالمية المثلى في هذا المجال بالاضافــة الــى توجيهــات الإستدامة لبورصة عمان (ASE) وبما يتوافق مع رؤية التحديث الإقتصادي 2025 و 2030.

يتضمن التقرير مبادرات البنك المجتمعية التي استهدفت  دعم المجتمع  المحلي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات البنك في القطاعات المحتلفة والجهود التطوعية لموظفيه وتمكين العملاء من التبرع عبر قنوات البنك لعدد من القضايا المجتمعية الملحة وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك وتفعيلاً لقيم التكافل والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

يعرض التقرير كذلك جهود البنك المتمثلة بتقليل الأثر البيئي لعملياته الداخلية، عبر تبني الممارسات المستدامة داخل المؤسسة  الى جانب التحول الرقمي وتنمية وتطوير  مهارات وقدرات موظفيه وتعزيز المساواة بين الجنسين والتي تجسدت بإطلاق الإطار الاستراتيجي للبنك بخصوص تمكين المرأة.

الى ذلك يؤشر التقرير على  التمويل المستدام الذي أطلقه البنك وسياسة المخاطر البيئية والاجتماعية التي يتبناها وذلك ضمن توجهات البنك نحو دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله وتعزيز الاستثمار المسؤول  والفاعل ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقديم الحلول التمويلية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

اعد التقرير بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI) ) وارشادات تقارير الإستدامة لبورصة عمان (ASE).

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