عملاء كريم يقدمون تبرعات بقيمة 170,000 دولار أمريكي خلال شهر رمضان المبارك



●استخدم عملاء كريم التطبيق لشراء صناديق البقالة ووجبات الطعام للمحتاجين، وقاموا بالتبرع سواء مباشرة أو من خلال دفع الزكاة لصالح القضايا المختلفة في المنطقة، كما دعموا الجهود الإغاثية لفلسطين من خلال شراء تي شيرت لغزة.



ساهمت شركة كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة بتوفير تبرعات بقيمة 170,000 دولار أمريكي لصالح القضايا المختلفة في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك من خلال منصة "رايت كليك" للتبرع عبر التطبيق.



وأطلقت كريم مبادرة "رايت كليك" في أول يوم من شهر رمضان المبارك في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباكستان، وتهدف من خلالها إلى تمكين العملاء من إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم من خلال نقرة واحدة فقط. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير تجربة تبرع سلسة ذات شفافية، لتظهر كيف تؤثر مساهمات العملاء في تحقيق أثر ملموس وإيجابي على أرض الواقع.

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واستخدم عملاء كريم التطبيق لشراء صناديق البقالة ووجبات الطعام للمحتاجين، وقاموا بالتبرع سواء مباشرة أو من خلال دفع الزكاة لصالح القضايا المختلفة في المنطقة، كما دعموا جهود الإغاثة لفلسطين من خلال شراء تي شيرت خاص بغزة.

وتشمل المنظمات الشريكة مع كريم الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة دبي العطاء في الإمارات، وصندوق الأمان ومؤسسة الملك الحسين للسرطان وتكية أم علي وقرى الأطفال SOS في الأردن، بالإضافة إلى جمعية البر وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة المواطنين في باكستان.



وصرّحت فيمباي بيفرلي ميدزي، المدير المساعد لشؤون الشركة في كريم: "يسعدنا تحفيز العديد من العملاء لتطبيق كريم للمساهمة بشكل مستمر تجاه مجتمعاتهم. وتجسد منصة "Right Click" هدف كريم الأساسي في تبسيط وتحسين حياة الناس. ونحن ممتنون لإمتلاكنا الفرصة لمساعدة عملائنا على تحقيق أثر كبير من خلال منصتنا، ونسعى دائماً في كريم للاستفادة من التكنولوجيا لعمل الخير من خلال بناء تأثير طويل الأمد في مجتمعاتنا عن طريق الاستثمار في البنى التحتية الأساسية للتنمية، مثل التعليم وتوليد الدخل والإغاثة في الحالات الطارئة".



ومن الجدير بالذكر أن شركة كريم قامت بتوزيع أكثر من 4.7 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية بالتعاون مع أكثر من 35 شريكًا غير ربحي بالاضافة إلى شركاء من القطاع الخاص. كما ساهم عشرات الآلاف من العملاء ومئات الزملاء بالتبرع بسخاء، وذلك انطلاقاً من عام 2018 وحتى العام 2023.



يمكن للعملاء الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها كريم عن طريق تنزيل أحدث إصدار من التطبيق من خلال Apple App Store أو Google Play أو عبر التحميل المباشر لأجهزة أندرويد.