كريم تطابق التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج Careem Plus خلال عيد الأضحى المبارك

اضافة اعلان

أعلنت شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، عن مطابقة جميع التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج الاشتراك الشهري كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن والإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق كريم باعتبارها "عيديّة" للاحتفال بعيد الأضحى، وذلك من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2023.ويمكن مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" التبرع لأكثر من ثماني جمعيات خيرية في الاردن بما في ذلك منصة نوى ومؤسسة إيليّا نُقُل ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، وذلك من خلال واجهة "التبرعات" على الشاشة الرئيسية للتطبيق.ويوفر مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا، وقد يتمكن البعض من توفير حوالي 70 دينار في الشهر. ويجدر الذكر أن أحد العملاء قام بتوفير 350 دينار أردني منذ الاشتراك ببرنامج كريم بلاص ويعتبر هذا الرقم الأعلى حتى الآن. وتشمل فوائد برنامج كريم بلاص "Careem Plus" في الاردن تمكين المستخدمين من الاستفادة من خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم والتي تزيد قيمتها عن 5 دنانير، ورصيد كريم مرتجع على 10 رحلات بقيمة 10%, ومساعدة أسرع من أفضل مقدمي الخدمة.وبهذا الصدد قال جاسكاران سينغ، نائب رئيس المنتجات في كريم: "عيد الأضحى هو وقت للاحتفال وإظهار الكرم. وبما أننا التطبيق الرائد لتلبية كل الاحتياجات في المنطقة، فلدينا فرصة فريدة لاستخدام منصتنا لدعم المجتمعات المحتاجة بالتعاون مع عملائنا. ومن دواعي سرورنا أن نقدم لأعضاء Careem Plus قيمة أكبر من خلال مضاعفة تأثيراتهم الإيجابية ومطابقة أي تبرعات يقومون بتقديمها من خلال التطبيق، بغض النظر عن حجمها."وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "كشركة نابعة من عمق هذه المنطقة، يتمحور هدفنا حول تبسيط حياة الناس في محيطنا وتحسينها، بالاضافة الى إحداث تأثير ذو مغزى في مجتمعاتنا. فخلال شهر رمضان المبارك من هذا العام، قدمت كريم ميزة تمكن العملاء من التبرع نيابةً عن الآخرين. والآن، بمناسبة عيد الأضحى، تواصل كريم تعزيز روح العطاء عن طريق تشجيع مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" على التبرع لهدف خدمة مجتمعاتنا المحلية".وقد أطلقت كريم في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات الرمضانية التي تمكن العملاء من دعم المجتمعات المحتاجة، مثل التبرع نيابة عن الآخرين لمختلف الجمعيات الخيرية. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواصل كريم تعزيز روح العطاء، كما تدعو أعضاء Careem Plus إلى إظهار المزيد من دعمهم وكرمهم.انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.للاشتراك بخدمة "Cplus"، يرجى تحميل تطبيق كريم من متجر التطبيقات "أبل ستور"، أو "جوجل بلاي"، أو تحديث نسخة التطبيق للحصول على أحدث خدمات كريم. للتبرع، يمكن للعملاء اختيار واجهة "التبرعات" على الشاشة الرئيسية واختيار مبلغ التبرع والأعمال الخيرية التي يريدون التبرع لها.