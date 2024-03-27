الأربعاء 27 آذار 2024
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تحذير: بعض منتجات العناية بالشعر تزيد خطر الفشل الكلوي

نُقلت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً إلى المستشفى بعد خضوعها لعلاج تنعيم الشعر
نُقلت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً إلى المستشفى بعد خضوعها لعلاج تنعيم الشعر

كشف باحثون فرنسيون أن بعض منتجات العناية بالشعر يمكن أن تزيد من خطر الفشل الكلوي. 


فقد نُقلت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً إلى المستشفى بعد خضوعها لعلاج تنعيم الشعر. ونُشرت هذه الحالة النادرة من قبل أطباء الكلى في مجلة The New England Journal of Medicine.

تلقت الشابة علاج تنعيم الشعر ثلاث مرات، في عام 2020 و 2021 و 2022. وعانت في كل مرة، من أعراض مختلفة مثل الغثيان، القيء، الإسهال، آلام في الظهر... عندما ذهبت إلى المستشفى في مرسيليا، اكتشف الأطباء أن الشابة تعاني من تلف كلوي حاد.

كذلك أظهرت نتائج التحاليل المخبرية زيادة في مستوى الكرياتينين في البلازما (وهو مؤشر على صحة الكلى) بعد كل علاج تنعيم للشعر. ولحسن الحظ كما أكد معِدّو الدراسة أن "وظيفة الكلى لدى الشابة تحسنت".

وفي التفاصيل، قام باحثون فرنسيون بإجراء دراسة حول أخطار منتجات تسريح الشعر. وتبيّن وجود ارتباط بين بعض المنتجات وحالات الفشل الكلوي الحاد. ويعود السبب إلى مكوّن يُعتقد أنه يسبب آثارًا ضارة بشكل كبير على الإنسان، وهو حمض الجليوكسيليك.

تهيّج فروة الرأس مع الغثيان والقيء

حلَّ الحمض الجليوكسيليك كبديل عن الفورمالدهيد في بعض منتجات التجميل. وقد صُنّف هذا المكوّن من قبل السلطات الصحية على أنه مهيّج وربما مسبّب للسرطان. وبالتالي، أصبح الحمض الجليوكسيليك بدوره موضع شكوك. ويعتقد أن له تأثيرات خطيرة. عندما يتلامس الحمض، الذي يوجد بشكل خاص في منتجات العناية بالشعر، مع الجلد، يمكن أن يؤدي تسرّبه إلى الدم لمضاعفات صحية خطيرة. كما يمكن أن تتكوّن بلورات أوكسالات الكالسيوم في الكلى، ما يؤدي إلى فشل كلوي حاد.

يشرح الباحثون الفرنسيون أن الأعراض قد تكون خفيفة للغاية، ولكن يجب الانتباه إلى بعض المؤشرات. فعلى سبيل المثال، تهيجات فروة الرأس المصاحبة للغثيان والقيء والإسهال والحمى وآلام الظهر، هي عوامل مثيرة للقلق لتسببها بالفشل الكلوي.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظت حالات عديدة بعد زيارة الصالون. لذلك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد زيارتك صالون تصفيف الشعر، اتصل بطبيبك وأبلغ مصفف الشعر بحالتك.

تجنّب هذه المنتجات

لإجراء هذه الدراسة، حصلت اختبارات على الفئران. ويوضح البروفيسور إيمانويل ليتافيرنييه، أحد الباحثين في الدراسة، أن "النتائج على الفئران مذهلة. لقد طورت فشلاً كلوياً حاداً في غضون 24 ساعة بعد تطبيق كريم التنعيم. وقد أظهرت العينات وجود بلورات أوكسالات الكالسيوم في جميع أنابيب الكلى".

ويضيف ليتافيرنييه أنه "بناءً على النتائج التي بينتها الدراسة، يجب تجنّب جميع المنتجات في السوق. في النهاية، يبدو أن البديل عن الفورمالديهايد مضر بنفس القدر ولا ينبغي استهلاكه. وتظهر الدراسة أيضًا أن تكرار حالات الفشل الكلوي يشكل خطرًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى تبعات على الصحة على المدى الطويل". -النهار

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