ترمش عينيك باستمرار؟ هذه الأمراض قد تكون السبب

رمش العين عبارة عن حركة تلقائية يقوم بها الجسم، للحفاظ على ترطيب العينين وتنظيف سطح القرنية من الأتربة، وعادةً ما تحدث حوالي 15 مرة في الدقيقة على مدار اليوم.



وقلما يعرف البعض أن رمش العين بشكل مفرط قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Doctissimo".

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أمراض تجعل العين ترمش باستمرار



عندما تصاب إحدى العينين بالجفاف، يزداد معدل الرمش، لتحفيز الغدد الدمغية على إنتاج المزيد من الدموع اللازمة لترطيبها. وتعتبر متلازمة سجوجرن من أسباب التعرض لمتلازمة العين الجافة.



2- القلق

رمش العين باستمرار قد يكون له دلالة نفسية، لأن هذه المشكلة كثيرًا ما تحدث للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق، استجابة لشعورهم بالتوتر ومحاولة إخفائه.



3- حساسية العين

إذا تعرض مريض حساسية العين لإحدى المواد المثيرة للتحسس، مثل الدخان أو الغبار أو حبوب اللقاح، يزداد عدد مرات الرمش لديه، في محاولة لتنظيف القرنية من آثارها.



4- التشنجات العصبية

تسبب التشنجات العصبية اللاإرادية حركات غير مرغوبة في الجفون، مثل زيادة وتيرة رمش العين.



5- إجهاد العين

قضاء ساعات طويلة أمام ألواح الإلكترونية، مثل الكومبيوتر والهاتف المحمول، يعرض العين للإصابة بالإجهاد، مما يؤدي إلى الرمش باستمرار.

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