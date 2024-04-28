الأحد 28 نيسان 2024
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وزير الخارجية يبحث مع بوريل جهود تنفيذ حل الدولتين

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رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
الرياض- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم في الرياض، الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. كما بحثا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى جهود خفض التصعيد في المنطقة.اضافة اعلان

وأكد الصفدي ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة تفرض حل الدولتين تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الصفدي وبوريل على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وثمّن الصفدي مواقف بوريل وجهوده من أجل وقف العدوان، ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواقفه الواضحة في التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد الصفدي وبوريل على أهمية تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

كما أكدا عمق علاقات الصداقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها في كافة المجالات.
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