السبت 23 أيلول 2023
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تعرّف على العقار الأقوى لفقدان الوزن حتى الآن

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ابر مونجارو
أشارت دراسة جديدة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن حقنة "مونجارو" لتخفيف الوزن "هي الأقوى حتى الآن"، وأظهرت نتائج أكثر فعالية من مثيلاتها المستخدمات بكثرة في الآونة الأخيرة مثل "الأوزمبيك" و "سيماغلوتيد". اضافة اعلان

ووجدت الدراسة أن "مونجارو" ساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة بالوزن على فقدان 5 كغ أكثر من عقار "ويجوفي" و"أوزمبيك".

وقال توماس كاراجيانيس، من جامعة أرسطو في سالونيك في اليونان: "كان مونجارو أكثر فعالية في فقدان الوزن من سيماغلوتيد".

ومثل "سيماغلوتيد"، تم تطوير "مونجارو" كدواء لمرض السكري لكن الشركات المصنعة لاحظت أنه يساعد المرضى أيضا على إنقاص الوزن.، نقلا عن سكاي نيوز.

يعمل مونجارو، على مساعدة الأشخاص في الشعور بالشبع لفترة أطول وإبطاء سرعة تحرك الطعام عبر أجهزتهم الهضمية.

حذرت الجمعيات الخيرية من أن الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوية يمنع مرضى السكري من الحصول عليها.
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