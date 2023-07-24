الإثنين 24 تموز 2023
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تعرف على 5 أسباب محتملة لتساقط الشعر وحلولها

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تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر المفرط أو تساقط الشعر مصدر قلق يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يعد فقدان القليل من الخيوط يوميًا أمرًا طبيعيًا تمامًا ، ولكن الزيادة غير الطبيعية في تساقط الشعر يمكن أن تكون مؤلمة لأسباب مختلفة. 

في حين أن الشعر الخفيف يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس ، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مؤشراً على مشاكل صحية أساسية.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء تساقط الشعر المفرط ، وفقًا لأخصائي التغذية بوجا مالهوترا. في منشور مفصل علىالانستغرام، وقام الخبيرة بإدراج مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

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وتقول في الفيديو إن العوامل الخارجية والداخلية يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط.

 



يمكن أن يحدث تساقط الشعر لأسباب مختلفة مثل:
-المعالجات الكيميائية والحرارية
-التغيرات الهرمونية (بسبب الحمل)
-الاختلالات الهرمونية (متلازمة تكيس المبايض ، قصور الغدة الدرقية)
-الحالات الطبية مثل أمراض المناعة الذاتية وما إلى ذلك.
-نقص المغذيات

 

وبينت مالهوترا أيضًا الحلول الممكنة لتساقط الشعر المفرط. يسرد خبير التغذية بعض "العناصر الغذائية المهمة ومصادرها الغذائية الضرورية لشعر صحي" تضم :

-مصادر البروتين مثل العدس والفول والبيض ومنتجات الألبان والدجاج واللحوم والمأكولات البحرية

-مصادر غنية بالحديد مثل الخضار الورقية والبقوليات والبذور والمكسرات والدجاج واللحوم

-الأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية والبيض ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والموز والبذور والفول السوداني والدجاج.

 

-كما وتعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين د وأشعة الشمس مثل البيض والمأكولات البحرية مفيدة أيضًا لصحة الشعر

-فيتامين ج- الأطعمة الغنية مثل الحمضيات ، والأملا ، والجوافة ، والفراولة ، والفلفل ، والطماطم ، والكيوي ، والبروكلي.

-الزنك الموجود في البيض والدجاج والشوكولاتة الداكنة وبذور اليقطين وبذور البطيخ وبذور السمسم والفول السوداني وفول الصويا مفيد لتقليل تساقط الشعر

-الكبريت الموجود في البيض والبصل والثوم والملفوف والفول والبقوليات والمكسرات مفيد لصحة الشعر.


-فيتامين هـ الموجود في بذور عباد الشمس والبيض والزيوت النباتية والأفوكادو يمنع أيضًا تساقط الشعر.


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