تعرف على 5 أسباب محتملة لتساقط الشعر وحلولها

يعتبر تساقط الشعر المفرط أو تساقط الشعر مصدر قلق يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يعد فقدان القليل من الخيوط يوميًا أمرًا طبيعيًا تمامًا ، ولكن الزيادة غير الطبيعية في تساقط الشعر يمكن أن تكون مؤلمة لأسباب مختلفة.



في حين أن الشعر الخفيف يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس ، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مؤشراً على مشاكل صحية أساسية.



يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء تساقط الشعر المفرط ، وفقًا لأخصائي التغذية بوجا مالهوترا. في منشور مفصل علىالانستغرام، وقام الخبيرة بإدراج مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

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وتقول في الفيديو إن العوامل الخارجية والداخلية يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط.

-المعالجات الكيميائية والحرارية-التغيرات الهرمونية (بسبب الحمل)-الاختلالات الهرمونية (متلازمة تكيس المبايض ، قصور الغدة الدرقية)-الحالات الطبية مثل أمراض المناعة الذاتية وما إلى ذلك.-نقص المغذيات

وبينت مالهوترا أيضًا الحلول الممكنة لتساقط الشعر المفرط. يسرد خبير التغذية بعض "العناصر الغذائية المهمة ومصادرها الغذائية الضرورية لشعر صحي" تضم :



-مصادر البروتين مثل العدس والفول والبيض ومنتجات الألبان والدجاج واللحوم والمأكولات البحرية



-مصادر غنية بالحديد مثل الخضار الورقية والبقوليات والبذور والمكسرات والدجاج واللحوم



-الأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية والبيض ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والموز والبذور والفول السوداني والدجاج.

-كما وتعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين د وأشعة الشمس مثل البيض والمأكولات البحرية مفيدة أيضًا لصحة الشعر



-فيتامين ج- الأطعمة الغنية مثل الحمضيات ، والأملا ، والجوافة ، والفراولة ، والفلفل ، والطماطم ، والكيوي ، والبروكلي.



-الزنك الموجود في البيض والدجاج والشوكولاتة الداكنة وبذور اليقطين وبذور البطيخ وبذور السمسم والفول السوداني وفول الصويا مفيد لتقليل تساقط الشعر



-الكبريت الموجود في البيض والبصل والثوم والملفوف والفول والبقوليات والمكسرات مفيد لصحة الشعر.



-فيتامين هـ الموجود في بذور عباد الشمس والبيض والزيوت النباتية والأفوكادو يمنع أيضًا تساقط الشعر.

