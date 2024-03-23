السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حقنة تتحدى "سن اليأس" عند المرأة

سن اليأس
سن اليأس
يطور فريق من العلماء في نيويورك "حقنة مضادة لانقطاع الطمث" قد تخلّص النساء من تجربة صعبة تؤرق حياتهن.
وكشف العلماء في شركة التكنولوجيا الحيوية Oviva Theraputics، أن الحقنة، التي يمكن إعطاؤها مرة كل بضعة أشهر، تحاكي عمل الهرمون المضاد لمولريان (AMH)، الذي يشارك في الإباضة وتبدأ مستوياته في الانخفاض عندما تبلغ المرأة 25 عاما. اضافة اعلان

وتشهد النساء خلال سن انقطاع الطمث، بين 45 و 55 عاما، انخفاضا كبيرا في الهرمونات الإنجابية.

ويوضح العلماء أن حقن النساء بـAMH كل بضعة أشهر، يمكن أن يرفع مستويات هرمون AMH بشكل مصطنع، ما قد يؤخر انقطاع الطمث لفترات طويلة، وربما إلى الأبد.

ولم يكشف عن أي مخاطر جانبية للحقنة، ولكن العلاج التعويضي بالهرمونات المنتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم.

وتفقد المرأة زهاء 1000 بصيلة (مجموعة من الخلايا الكروية توجد في المبيضين) خلال كل دورة شهرية، إما عن طريق الإباضة، أو من خلال الموت الطبيعي للخلايا.

لكن العلماء اكتشفوا أنه عندما يكون لدى المرأة مستويات أعلى من هرمون AMH، يمكن إبطاء هذه الخسارة.

وقالت الدكتورة ديزي روبنتون، عالمة الأحياء الجزيئية في Oviva Therapeutics والتي تعمل على تطوير الحقنة: "لا يمكن لهذه الحقنة أن تؤخر انقطاع الطمث فحسب، بل يمكنها منعه في الواقع".

ويجري حاليا اختبار الحقنة المطورة على الفئران لمعرفة ما إذا كانت آمنة للاستخدام البشري، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الفترة القادمة.

وفي حالة نجاح التجربة، قد تبدأ التجارب على البشر خلال السنوات القليلة المقبلة. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عادة يومية بسيطة للتخلص من دهون البطن لدى الرجال

عادة يومية بسيطة للتخلص من دهون البطن لدى الرجال

منذ 25 دقيقة
اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

19 آذار 2024
ما علاقة التقدم في العمر بانتشار سرطان الجلد؟

ما علاقة التقدم في العمر بانتشار سرطان الجلد؟

13 آذار 2024
نصيحتان لتقليل خطر سرطان الأمعاء

نصيحتان لتقليل خطر سرطان الأمعاء

09 آذار 2024
اقرأ أيضا
عادة يومية بسيطة للتخلص من دهون البطن لدى الرجال

عادة يومية بسيطة للتخلص من دهون البطن لدى الرجال

منذ 33 دقيقة
في سابقة قد تسهم في حل مشكلة نقص المتبرعين

أول عملية زرع كلى من خنزير إلى إنسان

منذ22 ساعة
يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في وجبتي الإفطار والسحور

للشعور بالشبع.. 6 نصائح اتبعها في رمضان

22 آذار 2024
يشترك البشر في "مسار حياة متقارب" مع هذه الحيوانات البحرية

دراسة عن انقطاع الطمث لدى الحيتان قد تُفسّر هذه الحالة لدى النساء

21 آذار 2024
تحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية

انتشار حمى “قاتلة” يثير الرعب في أميركا اللاتينية

21 آذار 2024
امرأة حامل- تعبيرية

حملته لأكثر من 50 سنة! وفاة سيدة بعد عملية استئصال جنين متحجر

21 آذار 2024
افكار و مواقف

معركة الكرامة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات | منذ11 ساعة
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مسيرات الموت

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان
 
 