الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طرق علاج بحة الصوت

بحة الصوت
طرق علاج بحة الصوت

كشفت الدكتورة يكاتيرينا أوسبيينكو في برنامج تلفزيوني الأسباب الرئيسية لبحة الصوت، وكيفية إعادة الحبال الصوتية إلى وضعها الطبيعي، ولماذا يمكن أن تكون بحة الصوت نذيرا لمشكلة أكبر.

وتشير أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأمراض النطق واللغة، إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون بحة الصوت من أعراض أمراض خطيرة- مشكلات في الغدة الدرقية أو وذمة الحنجرة.

ووفقا لها، أسباب بحة الصوت هي:

ـ زيادة الإجهاد الصوتي: يمكن أن يؤدي التوتر المفرط في الحبال الصوتية إلى التعب، ما يؤثر على جودة الصوت.

ـ الالتهابات الفيروسية: يمكن أن تسبب فيروسات الجهاز التنفسي التهابا في الحبال الصوتية، ما يؤدي أحيانا إلى بحة الصوت وحتى فقدانه.
ـ الافتقار إلى النظافة الصوتية: يمكن أن يساهم عدم العناية بالحبال الصوتية في إرهاقها، وبالتالي حدوث بحة في الصوت.

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ـ التدخين: العادات السيئة مثل التدخين يمكن أن تؤثر سلبا في الحبال الصوتية.

- التغذية السيئة: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية، ما قد يؤثر على جودة الصوت. كما أن سوء التغذية يمكن أن يسبب حرقة المعدة، التي يمكن أن تؤدي إلى بحة في الصوت. كما أن ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء ووصولها إلى الحلق يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور أورام في الحنجرة.

وطرق علاج بحة الصوت هي:

ـ تجنب زيادة التوتر الصوتي: من المهم إراحة الصوت، خاصة إذا كانت هناك علامات التعب.

ـ علاج الالتهابات الفيروسية: يجب في حالة ظهور أعراض التهابات في الجهاز التنفسي، استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

كما أن أخصائي الصوت يساعد على تشخيص سبب بحة الصوت ووصف العلاج المناسب. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الأدوية المخصصة لعلاج بحة الصوت لتحسين حالة الحبال الصوتية. RT

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