الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

كمية من اللحم
كمية من اللحم
أعلنت الدكتورة بولينا فاسيليفا خبيرة التغذية أن تناول 100 غرام من لحم الديك الرومي تلبي فقط 25 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البروتين.
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وتقول الخبيرة في حديث لـ Gazeta.Ru: "إذا تناول الشخص 100 غرام من لحم الديك الرومي فإنه يغطي ربع حاجة الجسم من البروتين، وتناول 100 غرام من السمك يغطي خمس حاجة الجسم. أما تناول 100 غرام من فول الصويا فيغطي ثلث حاجة الجسم من البروتين. هذه المعايير لشخص متوسط العمر".


وتشير الخبيرة، إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن حاجة الجسم المثالية من البروتين لا تقل عن 85-90 غراما في اليوم، ويستهلك البروتين في حالة التوتر النفسي والأمراض والنشاط البدني المكثف ولدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.

ويعتبر البروتين مادة البناء الرئيسية للجسم، ومن دونه تصبح الحياة والنمو والتطور مستحيلة. والمنتجات الحيوانية غنية به: اللحوم ومنتجات الألبان وبيض الدجاج والأسماك. أما مصادر البروتين النباتي فهي الشوفان والجاودار والأرز وفول الصويا ولكن الجسم لا يمتصه بسهولة ولكنه مهم لنظام غذائي متوازن.

يمكن لأي شخص الحصول على ما يكفي من البروتين من المنتجات الحيوانية. ولكن من الأفضل أن تكون نسبة البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي اليومي 50 بالمئة. والنصف الآخر بروتينات نباتية.

وتقول: "يمتص الجسم البروتينات الحيوانية بصورة جيدة، لكن استخدامها في التغذية مقيد بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك، عند طهي منتجات اللحوم، قد تتشكل مواد يمكن أن تسبب السرطان".  Gazeta.Ru
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