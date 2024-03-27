الأربعاء 27 آذار 2024
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فوائد شاي الكركديه

شاي الكركديه
فوائد شاي الكركديه
تشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، إلى أن شاي الكركديه يساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية، ولكن لا ينصح من يعاني من حصى الكلى والمرارة بتناوله.اضافة اعلان

ووفقا لها، يحتوي شاي الكركديه (شاي كجرات) على العديد من مضادات الأكسدة التي تؤثر إيجابيا في حالة الأوعية الدموية، وتحمي من تصلب الشرايين وتحسن حالة الشعيرات الدموية وتزيد من إنتاج الكوليسترول الجيد في الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك يساعد شاي الكركديه على إخراج السوائل الزائدة من الجسم لأن له تأثير مدر للبول. كما أنه مفيد في حالات أمراض البرد، لأن له تأثير مضاد للبكتيريا.

وتقول: "يمكن القول بكل ثقة أن الكركديه عبارة عن عسل وليمون في قنينة واحدة من حيث كمية المواد المفيد التي يحتويها".

ووفقا لها، يمكن أن يتناول الشخص ثلاثة أكواب من شاي الكركديه في اليوم اعتمادا على حالته الصحية. ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة وحصى في الجهاز البولي والمرارة وانخفاض مستوى ضغط الدم توخي الحذر عند تناوله بسبب تأثيره المدر للبول والصفراء وتخفيضه لمستوى ضغط الدم أكثر، ما يؤدي إلى الدوخة.RT
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