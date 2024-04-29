للنساء.. إدمانِك لهذه الأطعمة دليل على معاناتِك من الوحدة

يمكن الاستدلال على ما إذا كانت المرأة تعاني من العزلة الاجتماعية أم لا من خلال الاطلاع على قائمة الأطعمة المفضلة لديها، حسبما توصلت دراسة أمريكية حديثة.

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وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open" أن النساء اللاتي يعانين من العزلة الاجتماعية يفرطن في تناول الأطعمة السكرية، مثل الحلويات.



وكشفت الدراسة أن الوحدة يمكن أن تؤثر سلبًا على كيفية تفاعل الدماغ مع الطعام، لا سيما السكريات، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "ميديكال إكسبريس".



وتمكن الباحثون من التوصل لهذه النتيجة المثيرة للقلق عن طريق إخضاع 93 سيدة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث للفحص بالرنين المغناطيسي، لمراقبة كيفية استجابتهن لصور الأطعمة المالحة والسكرية.



ووجد الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من الوحدة كان لديهن نشاط أكبر في مناطق محددة بالدماغ مسئولة عن الاستجابة للرغبة الشديدة في تناول السكريات.



وسجل الفريق البحثي ارتفاعًا في خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة لدى هؤلاء السيدات، مثل داء السكري من النوع الثاني والسمنة، بالإضافة إلى التدهور المعرفي وسوء الصحة النفسية. وكالات

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