لمحبي الجبن.. طبيب يكشف أكثر نوع مفيد للصحة

يحب الكثير من الأشخاص طعم الجبن، لكن يميل كثير من الناس إلى استبعاده من نظامهم الغذائي بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والصوديوم في بعض الأنواع.

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قال الدكتور تشنغ هان تشن، طبيب القلب المعتمد والمدير الطبي لبرنامج القلب في مركز «ميموريال كير سادلباك» الطبي في الولايات المتحدة: «بعض الأطعمة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية... على العكس من ذلك، فإن اتباع نظام غذائي نباتي غني بالألياف ومنخفض الدهون المشبعة قد يكون مفيداً لصحة القلب».



ولكن لا تزال هناك أخبار جيدة لمحبي الجبن، حيث أوضح تشن أن «الجبن قد يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب»، مضيفاً أن هناك أشياء يجب الانتباه إليها عند تناوله.



وتابع: «لا ينبغي أن يكون الجبن الذي تختاره عالياً جداً في الدهون المشبعة والصوديوم، ويجب أن يؤكل باعتدال».



لذلك، اختار تشين جبنة «الموتزاريلا» كأحد أفضل أنواع الجبن لصحة القلب.

وأوضح: «إنها مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، وتحتوي حتى على البروبيوتيك الذي يمكن أن يفيد صحة الأمعاء والمناعة... جبنة الموتزاريلا الطازجة تحتوي أيضاً على نسبة أقل من الدهون المشبعة والصوديوم مقارنة بالأنواع الأخرى».



وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن أونصة واحدة من جبنة الموتزاريلا تحتوي على 6.29 غرام من البروتين، و143 ملليغرام من الكالسيوم، و138 ملليغرام من الصوديوم، و3.94 غرام من الدهون المشبعة.



وقال تشن: «لأن جبنة الموتزاريلا تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والدهون المشبعة، فهي خيار أفضل من الأنواع الأخرى... كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين وتعزز صحة العظام بفضل محتواها من الكالسيوم».







مع ذلك، يمكن أن يختلف محتوى الصوديوم بين منتجات جبن الموتزاريلا، لذا تحقق من الملصق الغذائي قبل إضافته إلى سلّة التسوق الخاصة بك.



وأفاد تشن: «تجنب جبن الموتزاريلا الذي يحتوي على الكثير من الصوديوم يعدّ فكرة جيدة لأن ذلك يمكن أن يزيد من ضغط الدم، من بين تأثيرات أخرى».



عند التركيز على صحة القلب، ينبغي للمرء تجنب، أو على الأقل تقليل، استهلاك الأجبان المعالجة والمصنعة بشكل كبير - مثل الجبن الأميركي. وأوضح الطبيب: «تميل إلى أن تكون عالية جداً في الدهون المشبعة والصوديوم».



وعلى الرغم من أنها قد تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإنه يمكنك الحصول على هذا البروتين في مكان آخر.



ونصح تشين: «يمكن العثور على البروتين الموجود في الجبن باللحوم الخالية من الدهون، بينما يمكن العثور على الكالسيوم في الأطعمة مثل الزبادي والفاصوليا والخضراوات الورقية».



عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، اقترح تشن اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، ومنخفضة الدهون المشبعة ومنخفضة الصوديوم. وتابع: «بشكل عام، كلما كان الطعام أكثر معالجة، كان من المرجح أن يكون أقل صحة». وكالات

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