الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفنان محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان

الفنان السعودي محمد عبده
الفنان السعودي محمد عبده

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وتلقيه العلاج في باريس، وذلك خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.

وأطل الفنان محمد عبده عبر برنامج «تفاعلكم» الذي يبث في قناة العربية، الأحد، متحدثاً عن رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، مستذكراً الأوقات التي جمعته معه منذ ستينات القرن الماضي، قبل أن يكشف عن تسجيل صوتي دار بينه وبين الأمير بدر بن عبد المحسن قبل رحيله.

اضافة اعلان

 

وأوضح فنان العرب في التسجيل الصوتي الذي أرسله للأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، مليئاً بمشاعر الود والإخاء، مشيراً خلال التسجيل الصوتي إلى أنه بات يتلقى العلاج الكيمياوي في باريس، فيما حملت رسالة البدر له عبارات من المحبة، والدعوات بتجاوز المرض.


وكان جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن دُفن في مقبرة العود، حيث ووري الثرى هناك، أخيراً بعدما توفي عن عمر ناهز 75 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، وتقدم المصلين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

 

وقال الفنان محمد عبده خلال الاتصال: «يا حبيبي يابدر يا رفيق الدرب، وصديق العمر الوفي الحبيب، ياللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية، ووحدناها بكلماتها وأنماطها وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمة واحدة مفهومة ومرغوبة في كل مكان، هذا شيء كبير جدا والأثر اللي صار فينا منها بسيط جدا».
وتابع: «الآن أنت تأخذ كيماوي، وأنا أخذ كيماوي في باريس».
ورد الأمير الراحل قائلا: «حبيبي يا محمد، أنا ما أدري ايش أقول، أنا داري إنك أقوى من كل شيء، أنا وأنت على طريق الشفاء وعلى طريق إننا نرجع أحسن وأحسن بإذن الله».
وأضاف: «أنا متأكد يا محمد، أنت مو إنسان عادي، أنت تجاوزت صعاب ما شعر بها أي أحد، اللي أنجزته يا أبو عبدالرحمن تفخر به البلد، وأنا متأكد أنك ستتجاوز هذه المرة أيضا لأني واثق في الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نجتمع أنا وياك ونسوي أشغال ونغني، بس لا تتأخر عن أخوك، تراني أخوك دائما يا محمد وأنت حبيبي».
وتوفي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن في العاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهر 75 عاماً، تاركاً تراثاً من الشعر، أغلبه نصوص مغناة، ساهمت خلال نصف قرن في إضافة سمة حداثية على القصيدة، كما أعطى زخماً للقصيدة العامية، جاعلاً منها منصة راقية للتعبير عن مضامين الحبّ، والغزل، والانتماء الوطني أيضاً.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-04 at 23.38.38

شباب برنامج فيلمي يصوّرون "غصن الزيتون" في عمّان

منذ9 ساعة
العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

04 أيار 2024
أليخاندرا ماريسا رودريغيز

ستينية تتحدى العمر وتتأهل لمسابقة ملكة جمال الأرجنتين

29 نيسان 2024
نجوم عمل الفصول الأربعة

ريم حنا تحسم جدل إنتاج "الفصول الأربعة" بجزئه الثالث

29 نيسان 2024
قيس الشيخ نجيب

قيس الشيخ نجيب ينعى والدته: الله معك يا حنونة

29 نيسان 2024
نادين لبكي

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم "كان السينمائي 77"

29 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |منذ 36 دقيقة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |منذ 36 دقيقة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 