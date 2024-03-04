الدراما السورية واللبنانية في رمضان.. قصص يؤججها الحب والصراعات

إسراء الردايدة

عمان- يعد موسم رمضان للعام الحالي، بتقديم مجموعة متنوعة وغنية من الدراما السورية واللبنانية، حيث تنتشر الإثارة والتشويق في أعمال عدة، تسلط الضوء على قضايا اجتماعية بين الحاضر والماضي.

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وتحمل هذه المسلسلات تنوعا بين الدراما والكوميديا، إذ تشهد حضورا للثنائيات التي تسود فيها أجواء رومانسية، وتقدم مجموعة متنوعة من القصص والأحداث، مما يوفر تجربة مشاهدة مثيرة للجمهور، ومن أبرز هذه الأعمال:



مال القبان

يسلط المسلسل الضوء على الظروف المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وما يواجهه من مشاكل وعقبات في سياق قصصي مثير ومشوق. وتدور أحداثه حول العديد من القصص الاجتماعية بالحياة السورية الحقيقية التي توضح الوضع الذي يعيشه الشعب السوري في الوقت الحالي والمشاكل والأزمات التي يواجهها بالحياة اليومية من خلال حكاية عائلة "نعمان الزير" وصراعاتها داخل "سوق الهال" وخارجه.



ويضم مسلسل مال القبان عددا من النجوم، هم: بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



وصايا الصبار

تدور تفاصيل المسلسل في إطار اجتماعي يشوبه صراعات عديدة بين اثنين من العائلات واحدة قد دهسها الفقر والأخرى تمتلك من القوة والنفوذ ما يمكنها من محاربة الأولى شر حرب، وهكذا تنسدل الأحداث بهذا الصراع بين تصفية الحسابات من الماضي والسعي إلى الفوز على حلبته في الحاضر.



يشارك في المسلسل كل من: عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، صفاء سلطان وآخرون وهو من إخراج سمير حسين.



تيمبو- إيقاع



دراما اجتماعية تتناول الصراع بين مجموعة من الأخوة وتتحول لحرب دموية يدفع فيها الأبناء الثمن المسلسل من بطولة: سوزان نجم الدين، جلال شموط، وائل زيدان وتخرين ومن إخراج إبراهيم عثمان.



ما اختلفنا

مسلسل اجتماعي ساخر يتناول قضايا مختلفة في الشارع السوري مثل الفساد، البطالة والعلاقات الاجتماعية.

في البطولة يحضر كل من الممثلين: باسم ياخور، محمد الجراح، اندريه إسكاف وآخرون، ومن إخراج وائل أبو شعر.



حِبوا بعض

دراما كوميدية في حلقات منفصلة ترصد المشكلات والأحداث اليومية في حياة الأسرة السورية بطريقة ساخرة.

المسلسل من بطولة: غادة بشور، أندرية إسكاف، أمية ملص وآخرون، ومن إخراج عمر دهبي.



بيت أهلي

مسلسل يعود بنا لسورية في أربعينيات القرن الماضي من خلال فترة اغتيال الطبيب عبد الرحمن الشهبند ويصور أهم الأحداث في تلك الفترة، ويروي قصصًا عن "الحب، والغرائز، والانحلال، والجريمة، والأطماع"، حيث يحتدم الصراع بين "أبو عدنان" و"نوري"، في الشام القديمة.

المسلسل من بطولة: أيمن زيدان، سلوم حداد، وممثلون كثر آخرون، تأليف فؤاد شربجي، وإخراج تامر إسحاق.



أغمض عينيك

يدور المسلسل ضمن أحداث زمنية مختلفة، عن جود الذي يشخص بإصابته بالتوحد.

المسلسل من بطولة: منى واصف، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، وفاء الموصللي وآخرون ومن إخراج مؤمن الملا.



العربجي ج2

يستمر الصراع بين "عبدو العربجي" و "أبو حمزة" الذي تتحالف معه "درية خانم" ويصبح أكثر ضراوة. مكائد وقصص حب جديدة وتحالف بين عداوات قديمة تظهر على الساحة.



المسلسل من بطولة: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، طارق مرعشلي، حلا رجب، فارس ياغي، الليث مفتي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف سبيعي.



كسر عضم ج2: السراديب

يسكتمل المسلسل أحداث الجزء الأول، ويكلف "العميد كنعان" بمهمة خطيرة بعدما كان معاقبًا في ماضيه، هذه المهمة ستجعله بمواجهة "أبو الحكم" الذي فقد ابنه في الموسم الأول من العمل، وسيؤجج الصراع بينهما أحداث الموسم الثاني، مع دخول شخصيات جديدة.



المسلسل من بطولة: رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم الشعراني، ولاء عزام، ريام كفارنة، وآخرون، تأليف هلال أحمد ورند حديد، إخراج كنان اسكندراني.

ولاد بديعة

"الصراع بين الأخوة الأربعة على الميراث ومحاولة حرمان الأخ غير الشقيق من حقه الشرعي، ويواجهون اختبارات الأخوة، وسط أحداث مليئة بالدراما والتسويق.

المسلسل من بطولة: سلافة معمار، محمود نصر، يامن الحجلي، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، نادين خوري، نادين تحسين بيك، ديمة الجندي، روزينا لاذقاني، لين غرة، وممثلون كثر آخرون، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج رشا شربتجي.



الصديقات- القطط



مسلسل نسائي عن سيدة ذات نفوذ تشغل النساء كراقصات وتستغلهن لتكوين علاقات مع أصحاب السلطة ولكن الكثير يقع في حياة تلك السيدة وهو ما نكتشفه مع تطور الأحداث.

المسلسل من بطولة: سوزان نجم الدين، ديمة الجندي، صباح الجزائري، رنا شمس وآخرون ومن اخراج محمد زهير رجب



النسيان

قصة زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما إلى حين وقوع حادث اختطاف يقلب الأمور رأسا على عقب. يتناول المسلسل العلاقـات العاطـفية غير الشرعية، المال وسلطته ويكشف التفاوت بين طبقات المجتمع. حيث تقدم السلسلة نظرة عميقة على قضية الوجود السوري في لبنان.

المسلسل من بطولة: سيرين عبد النور، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، فادي ابي سمرا وآخرون، ومن إخراج الفوز طنجور.



رماد الورد



الأحداث تدول حول قاض تقع بين يديه بعض الأدلة على تورط شخص في قـتـل زوجته، بتوجيه من سيدة وشقيقها يمتلكان منصة "تيك توك"، ليبدأ القاضي تحقيقاته التي تقوده للمزيد من المتورطين بابتزاز الشباب والفتيات عبر حسابات وهمية على التطبيق.

يشارك في البطولة كل من: وائل رمضان، محمد حداقي، روعة ياسين، جيني إسبر، عبير شمس الدين، هيما اسماعيل وغيرهم، ومن إخراج ديانا فارس.



تاج



تقع الأحداث في خمسينيات القرن الماضي عن ملاكم قوي، لكنه يواجه الخسارة بسبب تمسكه بقيمه ومبادئه الوطنية، ما يدخله في صراع مع "رياض" التاجر الدمشقي المتواطئ مع الفرنسيين، والذي يكون والد "نوران" الفتاة التي أحبها "تاج"، وتدور الأحداث خلال مرحلة مفصلية من تاريخ سورية.

المسلسل من بطولة: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، نورا رحال، إيهاب شعبان، دوجانا عيسى، وممثلون كثر آخرون، من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج. سامر برقاوي.

نظرة حب

يتناول المسلسل قصة حب مشوقة بين شخصيات مختلفة، مع التركيز على لحظات الحياة التي تغير مجرى الأحداث والمشاعر.

المسلسل من بطولة: باسل خياط، كارمن بصيبص، ميشال حوراني، جفرا يونس، وممثلون كثر آخرون، تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي.



نقطة انتهى



يعتقد "فارس" أنه وضع نقطة لإنهاء فصل مظلمٍ من حياته، لكن ذلك لن يحدث، فالخطأ الذي ارتكبه ويسعى جاهدًا لإخفائه عن زوجته "كرمى" لا يغتفر.

وبينما تبحث الزوجة عن حقيقة مقتل شقيقها الوحيد، وخلال سعي الزوجين لتحقيق أهدافهما، سيواجهان حقائق صادمة عن بعضهما البعض، ويزيد من تعقيد الأحداث اصطدامها بشخص يكن لهما العداوة على خلفية حادثة سابقة.

المسلسل من بطولة: عابد فهد، ندى أبو فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، وممثلون كثر آخرون، تأليف فادي حسين، وإخراج محمد عبد العزيز.



عَ أمل



تكشف قصة راقصة البالية "يسار" التي تواجه الحب مع أكثر من رجل جوانب كثيرة، ورغم مرارة تجاربها، إلا أنها تحرص على الظهور بصوة المرأة القوية.

المسلسل من بطولة: ماغي بوغصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، ديمة الجندي، كارول عبود، وممثلون كثر آخرون، تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنّا.



