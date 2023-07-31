الإثنين 31 تموز 2023
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تامر حسني يوجّه رسالة شديدة اللهجة.. هذا ما قاله عن طليقته بسمة بوسيل!

تامر حسني وطليقته
تامر حسني وطليقته
نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" رسالة شديدة اللهجة إلى مَن يربطون كلمات أغانيه بحياته الشخصية، مؤكداً أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لطليقته وأم أولاده بسمة بوسيل.اضافة اعلان

وكتب تامر قائلاً: "ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولاً مش أنا اللي ممكن أعمل كده".

وأضاف: "رغم الظروف الحالية، ما زلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيّ ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر.. تاني حاجة أنا بحب أهزّر معاكم دايماً من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم، ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبّر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيّ بتغنّوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا".

واختتم تامر حسني رسالته ممازحاً: "ده لسّة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله... كده مش هنزّلها".

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني الفنية، مشاركته في فيلم "تاج"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحاً كبيراً، ونافس بقوة في إيرادات أفلام عيد الأضحى، وضم عدداً من أبرز الفنانين، بينهم: دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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