السبت 23 أيلول 2023
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تصرف غريب من دينا الشربيني في عزاء والدتها

توفيت والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها
توفيت والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها
شُيعت جنازة والدة الفنان المصرية دينا الشربيني من مسجد المشير، وحضر الجنازة مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على الوقوف معها في هذه الأزمة.
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وفي تصرف غريب من دينا فرضت حول مكان العزاء سياجاً أمنياً مشدداً لمنع تصوير الفنانين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء في سابقة هي الأولى في مثل تلك المناسبات، واستطاعت بالفعل منع تصوير المعزين في والدتها.

وجاء على رأس قائمة الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء كل من: محمد عادل إمام، ومي عمر، وشريف منير، كريم فهمي، وشريف سلامة، وريهام عبد الغفور، وشيكو، وهشام ماجد، وأحمد خالد صالح".

وتوفيت والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها.

واعلنت النجمة المصرية عن الخبر الحزين من خلال منشور عبر انستغرام وعبرت عن حزنها الشديد بالقول: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها". -وكالات
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