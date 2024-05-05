الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب برنامج فيلمي يصوّرون "غصن الزيتون" في عمّان

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خلال التدريب

انضم الشابات والشباب المشاركون في برنامج فيلمي هذا الأسبوع إلى جلسات تصوير فيلمهم القصير المستقل بعنوان "غصن الزيتون"، وذلك بالتعاون مع صانعي أفلام من إيرلندا والأردن.

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وبدعم من وزارة الخارجية الإيرلندية وسفارة إيرلندا في الأردن، كانت هيئة أجيال السلام قد أطلقت أنشطة البرنامج التدريبي "فيلمي" في حزيران العام الماضي بالشراكة مع منظمة سينيماجيك ومقرها بيلفاست.


يشارك في البرنامج 20 شابة وشابًا من الأردن والعراق والسودان وسوريا وفلسطين من المقيمين في الأردن، حيث تم تقديم تدريب شامل لهم في مختلف مجالات صناعة الأفلام بمشاركة مجموعة من المحترفين في المجال. أتاح فيلمي الفرصة للمشاركين لاختيار موضوع مهم بالنسبة لهم والتعاون كفريق واحد لإنتاج فيلمهم المستقل، والذي يتم تصويره هذا الأسبوع في عمّان.


وعلقت سفيرة أيرلندا لدى الأردن، ماريان بولجر، قائلة: "يسر سفارة أيرلندا في الأردن دعم النسخة الثانية هذا المشروع. تكمن ميزة هذا البرنامج في تشجيعه للمشاركة الشبابية المباشرة في كل مرحلة من مراحل العملية الإبداعية والإنتاجية؛ بدءًا من تطوير السيناريو والقصة المصورة، وحتى اختيار الموقع وتصميم الديكور، ووصولاً إلى التصوير وإنتاج الصوت. بعد التعاون الإيجابي الذي جمع بين أجيال السلام وسينماجيك عام 2023، أتطلع لمشاهدة فيلم "غص الزيتون" على الشاشة.

 

من خلال التركيز على قضايا النزوح والهجرة، اختار المشاركون الشباب مرة أخرى معالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها كمجتمع دولي. أتوق إلى رؤية هذا العمل يبصر النور ويتوّج جهود الشابات والشباب".


من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لسينماجيك، جون بيرني كيتنغز: "نفتخر في سينماجيك بمواصلة عملنا في منطقة الشرق الأوسط، بما يساهم في ترك أثر إيجابي بين الشباب وتحقيق النمو الاستراتيجي لنا، بدعم كبير من وزارة الخارجية الأيرلندية، والسفارة الأيرلندية في الأردن، وهيئة أجيال السلام?

 

كان الهدف من المشروع العمل مع الشباب على مختلف المراحل، من إنشاء الفكرة إلى عرض الفيلم على الشاشات، والمساهمة بإلهامهم والاستماع إلى أفكارهم وتطوير مهارات جديدة لديهم، والتي نأمل أن تمكّنهم من بناء قدرات عملية لدخول مجال صناعة الأفلام بثقة".

 

وأضافت: "نأمل أن يعمل البرنامج على تعزيز العلاقات بين الشباب الذين ينتمون لخلفيات وأصول مختلفة، حيث يوفر المساحة ليتعلموا من بعضهم البعض من خلال السينما والفنون".


وعلّق أحمد البكري، رئيس الإنتاج في هيئة أجيال السلام: "للمرة الثانية على التوالي، نساهم في إشراك مجموعة من الشابات والشباب الشغوفين بمجال الأفلام والسينما لرواية قصتهم الخاصة وعرض القضايا التي تهمتهم بشكل إبداعي وعبر منصات عالمية. فخورون بالجهود التي بذلها الشباب منذ المراحل الأولى للبرنامج، ونتطلع لمشاهدة العمل النهائي لـ "غصن الزيتون".

 

مضيفًا إن الإعلام والإنتاج المرئي والمسموع له دور جوهري في توفير المساحة لفئات المجتمع المختلفة للتعبير عن آرائهم وإلهام الشباب لقيادة التغيير الإيجابي، معربًا عن شكره للشركاء والداعمين الراسخين لبرنامج فيلمي.


شمل برنامج "فيلمي" التدريبي سلسلة من خمس جلسات تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام، قدمها عدد من المتخصصين العالميين من مدراء الإنتاج، وكتاب السيناريو، ومخرجي الأفلام الحائزين على جوائز، بمن فيهم كاتب السيناريو والمخرج ريان رو، وكاتب السيناريو والمخرج والكاتب المسرحي ماير كامبل، ومساعد المخرج تيري بامبر، والمنتج والمخرج سام نات، والذي يتولّى أيضًا قيادة طاقم التصوير في الأردن.


قدّم برنامج فيلمي للشابات والشباب المشاركين تدريبات نظرية وعملية في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الأفلام، من كتابة السيناريو إلى اختيار مواقع التصوير، وفنون الإخراج، وذلك بهدف تعزيز فهمهم للمجال وصقل مواهبهم ومهاراتهم فيه، لدعمهم في إيجاد فرص توظيف في مجال صناعة الأفلام الذي يشهد تناميًا في الأردن. 

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