"فيبرسي".. أحدث جوائز مهرجان "عمّان السينمائي"

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جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (أو (FIPRESCI تُمنح في مهرجانات الأفلام الدولية ذات القيمة الخاصة. تأسس الإتحاد في عام 1925، ولديه أعضاء في أكثر من 70 دولة. الغرض الرئيسي من هذه الجائزة هو دعم السينما المستقلة كفن وكوسيلة للتعبير، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية والهوية. وتحظى الجائزة بأهمية كبيرة في صناعة الأفلام لأنها تعكس آراء النقاد والصحافيين المحترفين في السينما.في هذا الصدد، قال كلاوس إيدر، الأمين العام للاتحاد: "على الرغم من أن FIPRESCI ليس لديه أعضاء في الأردن بعد، نأمل أن يكون ظهورنا الأول في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم هذا الصيف بحضور لجنة تحكيم للأفلام الوثائقية بداية صداقة جميلة ومثمرة.""إضافة جائزة FIPRESCI هذا العام تمثل خطوة مهمة في تطور مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم وتثبيت موضعه" علقت ندى دوماني، مديرة المهرجان. "اختيار القسم الوثائقي ليس عرضيًا؛ فهو يعكس إيماننا بالأهمية المتزايدة للأفلام غير الروائية التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من القصص الفردية أو الاجتماعية الملهمة وذات الأثر. لابدّ أن ندرك أهمية مساهمات صناع الأفلام في هذا النوع السينمائي، الذين يدفعونا إلى التفكير ونكتشف معهم آفاقًا وعوالمًا جديدة. نحن متحمسون للشراكة مع منظمة مرموقة لتقدير أعمالهم."ستقوم لجنة مكونة من ثلاثة نقاد سينمائيين عرب ودوليين بتقييم الأفلام الوثائقية المقدمة واختيار الفائز بجائزة FIPRESCI .يأتي هذا بالإضافة إلى جوائز السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم روائي عربي قصير، تختارها ثلاث لجان مكونة من مهنيين في القطاع المرئي والمسموع. أما الجمهور فسيختار أفضل فيلم طويل غير عربي. ويحصل جميع الفائزين على جوائز نقدية قيمة.