الثلاثاء 26 أيلول 2023
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"كُتاب هوليوود" يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء إضراب تاريخي

BBC News عربي
إضراب هوليوود
إضراب هوليوود
إضراب هوليوود
Reuters
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قال كتاب السيناريو في الولايات المتحدة إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع رؤساء الاستوديوهات قد يؤدي إلى إنهاء إضراب استمر قرابة خمسة أشهر.

 

وقالت نقابة الكتاب الأمريكية إن الاتفاق "استثنائي - مع مكاسب وحماية كبيرة للكتاب". ولكن القول الفصل في الاتفاق بيد أعضاء النقابة.

 

ويعد هذا أطول إضراب يؤثر على هوليوود منذ عقود وأوقف معظم إنتاج الأفلام والتلفزيون.

 

وتشهد هوليوود نزاعا آخر منفصلا يتعلق بممثلين مضربين أيضا.

 

وكلف إضراب الكتاب الاقتصاد الأمريكي حوالي 5 مليارات دولار، وفقا لتقديرات الاقتصاديين في معهد ميلكن كيفن كلودين.

 

ويتعين على قيادة نقابة الكتاب الأمريكية وأعضاء النقابة الاتفاق على عقد مدته ثلاث سنوات مع تحالف منتجي السينما والتلفزيون قبل عودتهم إلى العمل.

 

وجاء في رسالة النقابة بشأن الاتفاق المقترحة أنه لا يزال يتعين الانتهاء من التفاصيل، وأنها لم تنه الإضراب بعد، ولكن "نحن، اعتبارا من اليوم، نعلق اعتصام نقابة كتاب أمريكا".

 

وأدى النزاع إلى توقف العمل في العديد من أفضل البرامج الأمريكية، مثل المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والبرامج الحوارية المسائية.

 

ومن بين المسلسلات التي توقف إنتاحها نتيجة للنزاع من بينها The Last of Us، وBillions، وStranger Things، وThe Handmaid's Tale، وHacks، وSeverance، وYellowjackets، وAbbott Elementary.

 

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالأجور، يخشى الكتاب من تأثير الذكاء الاصطناعي الذي قد يحل محل مواهبهم.

 

وانهارت المفاوضات أيضا حول مستويات التوظيف والحقوق المادية التي يتلقاها الكتاب مقابل عروض البث الشهيرة. ويقولون إن هذه الحقوق المادية ضئيلة للغاية مقارنة بالأرباح التي سيحصلون عليها من برنامج تلفزيوني يتم بثه.

 

وعادة ما كان الكتاب يحصلون على مدفوعات إضافية عندما تتكرر برامجهم على شبكة البث. لكن ظهور البث المباشر أثر على ذلك.

 

ويتعين على قيادة نقابة الكتاب الأمريكية وأعضاء النقابة الاتفاق على عقد مدته ثلاث سنوات مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون قبل عودتهم إلى العمل.

 

وقد تضررت العديد من الشركات ذات الصلة بالعمل في الاستوديوهات، بما في ذلك مقدمي الطعام وموردي الأزياء والنجارين ومشغلي الكاميرات.

 

في الأيام القليلة الماضية، حضر رؤساء شركات نتفليكس وديزني ويونيفرسال وورنر براذرز وديسكوفري المفاوضات، مما أعطى زخما لها.

 

وبدأ الممثلون أيضا إضرابا منذ منتصف يوليو/تموز، ويمثلهم نقابة ساغ – أفترا التي تضم 160 ألفا من الممثلين والراقصين وغيرهم.

 

وقال مجلة فارايتي في هوليوود إن العاملين في البرامج الحوارية الليلية يمكن أن يعودوا إلى العمل الثلاثاء بعد الإعلان، مضيفة أن البث يمكن أن يستأنف في أكتوبر/تشرين الثاني.

 

لكن لجنة التفاوض التابعة للاتحاد طلبت في رسالتها إلى الأعضاء التحلي بالصبر بشأن تفاصيل الاتفاق.

 

وقالت النقابة "ما يتبقى الآن هو أن يتأكد موظفونا من أن كل ما اتفقنا عليه مقنن في لغة العقد النهائية".

 

وأضافت "على الرغم من أننا حريصون على مشاركة تفاصيل ما تم تحقيقه معكم، إلا أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك حتى يتم وضع النقطة الأخيرة".

 

"قوة ومرونة"

وهنأت نقابة "ساغ أفترا" الكتاب المضربين على النتيجة وأشادت بـ "146 يوما من القوة المذهلة والمرونة والتضامن".

 

وأضاف البيان: "منذ اليوم الذي بدأ فيه إضراب نقابة الكتاب وقف أعضاء ساغ أفترا جنبا إلى جنب مع الكتاب في خطوط الاعتصام".

 

وقال البيان "نحن لا نزال مضربين عن العمل في عقدنا التلفزيوني/المسرحي ونواصل حث الرؤساء التنفيذيين للاستوديوهات والبث المباشر على العودة إلى الطاولة وإبرام الصفقة العادلة التي يستحقها أعضاؤنا ويطالبون بها."

 

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم: "إن صناعة الترفيه في كاليفورنيا لم تكن لتصبح كما هي اليوم بدون كتابنا من الطراز العالمي.

 

"أنا ممتن لأن الجانبين اجتمعا للتوصل إلى اتفاق يفيد جميع الأطراف المعنية، ويمكن أن يعيد جزءا كبيرا من اقتصاد كاليفورنيا إلى العمل".

 

رد فعل هوليوود

إحدى بطلات مسلسل أبوت إليمنتري في الإضراب
EPA

رحب الكتاب وشخصيات أخرى في هوليوود بحرارة بنبأ التوصل إلى اتفاق.

 

وقال الممثل الكوميدي والكاتب ومضيف البرامج الحوارية الأمريكي لاري ويلمور، في منشور على منصة إكس: "أخيرا!!!"

 

وكتب أليكس سارغوزا، وهو كتاب مسلسل بريمو على منصة أمازون فريفي: "كان هذا الإضراب صعبا للغاية. وكان ضروريا وصعبا حقا. لكننا أنتصرنا! لقد قاتلنا معا".

 

وأضاف "شكرا لجميع قادة الإضراب لدينا الذين جعلونا نصمد في كل اعتصام خلال الـ 146 يوما الماضية. لقد أبقونا مطلعين، ومحتمين من الشمس، وآمنين من السيارات، ونشعر بالتشجيع. أحبكم جميعا!!"

 

وكانت الكاتبة كارولين رينارد من مسلسل "سر سالفر سبرينغز" على شبكة ديزني "لقد توصلنا إلى اتفاق. كان هذا أصعب ما عملت فيه إلى الأبد."

 

وقال نجم مايكل تشيكليس، نجم مسلسل "ذا شيلد" "أخبار مذهلة! الآن دعونا ننتهي من هذا الأمر ونعود جميعا إلى العمل!"

 

وقالت الممثلة شيريل لي رالف في مدرسة أبوت اإليمنتري: "تهانينا لنقابة الكتال على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بعد 146 يوما من الاعتصام".

 

وأضافت: "تظل ساغ أفترا ملتزمة بالتضامن لتحقيق الشروط اللازمة لأعضائنا عندما يحين وقت عودتنا إلى الطاولة".

 

نورتون
EPA

وقبل الإعلان عن الحل المحتمل لإضراب الكتّاب، تحدث نجم فيلم Happy Valley جيمس نورتون عن التأثير المستمر لكل من ذلك وإضراب الممثلين على العمال.

 

وقال في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، حيث حصل على إذن من نقابة ساغ أفترا للترويج لفيلم مستقل: "إن العديد والعديد من أفراد الطاقم يعانون أيضا".

 

وقال نورتون: "هناك الكثير من الأشخاص الذين تأثروا بهذا. كل قسم على حدة - مقدمي الطعام، والكثيرين غيرهم إنها مشكلة ضخمة جدا". "وبالنسبة لهم، لن يتغير الكثير. إنهم يبذلون أقصى التضحيات من أجلنا".

BBC News عربي
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