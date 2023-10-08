الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنية للعلوم والثقافة تصدر بيان تضامني مع المقاومة الفلسطينية

الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة
الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة
أصدرت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بيانا تضامنت فيه مع المقاومة الفلسطينية التي تقاتل  من يومين بمدينة غزة المحتلة بمواجهة الإحتلال الصهيوني..اضافة اعلان

وتاليا نص البيان ..

" القضية حيّة. والمناضلون شجعان . والعدو رعديد جبان . والإحتلال طال لكنه الى زوال. 
ففي هذا اليوم المجيد من تاريخ النضال الفلسطيني سطّر المناضلون الفلسطينيون من غزّة العِزّة، غزّة هاشم يوماً بطولياً متفرداً ، بإقتحامهم الأرض المحتلة وسيطرتهم على عدد من المستوطنات وعدد من مواقع جيش العدو، وإشتبكوا مع العدو في (٢٥) موقعاً . فقتلوا ،وجرحوا، وأسروا المئات من جنود العدو .
وأضاف البيان ..   وإقتادوا الأسرى الى غزة العزة ،وهؤلاء صيد ثمين لمفاوضة العدو لاحقاً لتحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال . 

وأشار البيان الى أن جذوة النضال ما زالت متقدة ، وستبقى، الى أن يندحر العدو ويتحرر  تراب فلسطين الطاهر من تدنيس المحتل . 

وجاء أيضا بالبيان ..

تتشرف الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بأن تشيد ، وتشد على أيادي المناضلين الفلسطينيين ، وتفتخر بنضالاتهم المُشرفة وتهيب بأحرار العرب لمؤازرتهم ، ومساندتهم حتى يتمكنوا من الإستمرار في مقارعة العدو المحتل حتى يحين التحرير . 

وأشار البيان إلى أن يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ سيبقى يوماً تاريخياً يُسجل في لائحة شرف النضال الفلسطيني ، كما يوم الأرض ، ويوم إفشال إقتحام مخيم جنين . هذا اليوم سيكون مشهوداً وشاهداً على جرأة المناضل الفلسطيني الذي تجرأ وإخترق كل التحصينات التي يقيمها العدو على الاراضي المحتلة ، وإقتحم معسكرات جيش الاحتلال وكأنه عمل أسطوري يصعب تصديقه واستيعابه . 

وختم البيان بالقول . .
 
عاشت فلسطين حرة عربية والمجد والخلود لشهداء المقاومة الفلسطينية ونشد على أياديكم ، ونفخر بكم . والفجر سيزبغ ،مهما إدلهم الليل والنصر قادم بعون الله "
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