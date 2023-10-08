الأردنية للعلوم والثقافة تصدر بيان تضامني مع المقاومة الفلسطينية

وتاليا نص البيان ..
" القضية حيّة. والمناضلون شجعان . والعدو رعديد جبان . والإحتلال طال لكنه الى زوال.
ففي هذا اليوم المجيد من تاريخ النضال الفلسطيني سطّر المناضلون الفلسطينيون من غزّة العِزّة، غزّة هاشم يوماً بطولياً متفرداً ، بإقتحامهم الأرض المحتلة وسيطرتهم على عدد من المستوطنات وعدد من مواقع جيش العدو، وإشتبكوا مع العدو في (٢٥) موقعاً . فقتلوا ،وجرحوا، وأسروا المئات من جنود العدو .
وأضاف البيان .. وإقتادوا الأسرى الى غزة العزة ،وهؤلاء صيد ثمين لمفاوضة العدو لاحقاً لتحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .
وأشار البيان الى أن جذوة النضال ما زالت متقدة ، وستبقى، الى أن يندحر العدو ويتحرر تراب فلسطين الطاهر من تدنيس المحتل .
وجاء أيضا بالبيان ..
تتشرف الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بأن تشيد ، وتشد على أيادي المناضلين الفلسطينيين ، وتفتخر بنضالاتهم المُشرفة وتهيب بأحرار العرب لمؤازرتهم ، ومساندتهم حتى يتمكنوا من الإستمرار في مقارعة العدو المحتل حتى يحين التحرير .
وأشار البيان إلى أن يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ سيبقى يوماً تاريخياً يُسجل في لائحة شرف النضال الفلسطيني ، كما يوم الأرض ، ويوم إفشال إقتحام مخيم جنين . هذا اليوم سيكون مشهوداً وشاهداً على جرأة المناضل الفلسطيني الذي تجرأ وإخترق كل التحصينات التي يقيمها العدو على الاراضي المحتلة ، وإقتحم معسكرات جيش الاحتلال وكأنه عمل أسطوري يصعب تصديقه واستيعابه .
وختم البيان بالقول . .
عاشت فلسطين حرة عربية والمجد والخلود لشهداء المقاومة الفلسطينية ونشد على أياديكم ، ونفخر بكم . والفجر سيزبغ ،مهما إدلهم الليل والنصر قادم بعون الله "