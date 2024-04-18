رحيل محمد قجة.. قلعة حلب الثقافية

رحل عن دنيانا يوم أمس الأربعاء، الباحث السوري الموسوعي محمد قجة (1939 - 2024)، بعد أن قضى حياته مولعاً بالكلمة والثقافة والدفاع عنهما، باعتبارهما الحصن الأهم في مواجهة الأخطار التي تلم بحضارتنا العربية وتراثنا الغني الذي يُراد له أن يندثر.

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والمتتبع لمسيرة قجة الفكرية سيكتشف أن معرفته بالتاريخ والأدب والتراث واللغة والنقد تراكمت منذ طفولته الأولى، وتحديداً عام 1943 حين بدأ بحفظ القرآن الكريم وتعلم الحساب وجدول الضرب في "الكُتَّاب" على يد شيخ جليل، ليعود إلى بيته في حي "قارلِق" ليكتشف الكتب والمخطوطات التي حوتها مكتبة والده الصغيرة، ومنها ديوان المتنبي المكتوب بخط اليد، الذي صار رفيقه وواظب على قراءة أشعارها من دون أن يفهمها، لكنه كان مقتنعاً بأن ثمة شيئاً سحرياً يسكن كلمات هذا الشاعر.



وبعد 3 سنوات دخل المدرسة النظامية في حلب، وبرز فيها طالباً متفوقاً وقارئاً نهماً، وما إن وصل إلى المرحلة الإعدادية حتى كان قد قرأ "الأغاني"، و"يتيمة الدهر"، وكتب الجاحظ والتوحيدي وروايات نجيب محفوظ ويوسف إدريس، ورحل في عوالم ابن هانئ الأندلسي وعمر أبو ريشة وشعراء المهجر، حتى أنه قاسم ابن زيدون عشقه لولّادة.



حب قجة للأدب جعله يدرس اللغة العربية في جامعة حلب منذ العام 1959، وثمة حادثة طريفة جمعته مع أستاذه سعيد الأفغاني في الامتحان الشفهي النهائي لمادة "القرآن والحديث". إذ طلب منه الأفغاني أن يفتح المصحف ويقرأ، وبعد أن أنهى قراءة الصفحة لم يطلب أستاذه منه التوقف، حينها أغلق قجة المصحف وبنبرة تحدٍّ قال: "إذا كنت تنتظرني لأخطئ فستنتظر طويلاً"، ويتابع القراءة من محفوظه، فيهلل الأفغاني ويمنحه درجة 87 التي لم ينلها أحد قبله، وهكذا يتخرج الأول على دفعته.



وبعدها بدأ حياته المهنية كمدرس للغة العربية في مدرستي "الباب" و"المعري"، ثم أصبح مديراً لثانوية "المأمون" أشهر مدارس المدينة، ونظراً لمكانة تلك المدرسة، أصدر عنها كتاباً توثيقياً بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، مُشبِّهاً إياها بجامعة السوربون الفرنسية لرفعة التعليم فيها وتخريج المتفوقين والمتألقين منها.



وفي عام 1970 سافر إلى الجزائر مدفوعاً بحماسه القومي لتأدية دوره في حملة التعريب هناك، وبقي فيها 4 سنوات، زار خلالها الأندلس وحاجج دليله السياحي الذي كان يشرح بأن هذه الأعجوبة المعمارية بنتها أيدي اليهود، ليصحح له قجة بأن العقول والسواعد العربية المسلمة هي من أنجزتها.



وفي الجزائر نال قجة درجة الماجستير في تاريخ الأندلس التي لطالما عبّر عن إعجابه بأيام عظمتها حينما كانت عاصمةً للفكر والثقافة في العالم، واعترف أكثر من مرة أنه لو كان سيختار عصراً ما ليعيش فيه، سيختار عصر قرطبة الأندلسية.



عاد الراحل إلى حلب وفي ذهنه المخاطر التي تحوق بتراث أمتنا وتاريخها الذي يُمحى، وحينها انكب على الدراسة والبحث والتأليف وأصدر عشرات الكتب والمخطوطات والمقالات. وفي الوقت نفسه، بعد رؤيته كيف اختلف وجه مدينة حلب التي سكنتها عائلته منذ أكثر من 600 عام، واختفت معظم أحيائها وشوارعها العتيقة، أحس أن من واجبه الدفاع عن مدينته في وجه الزحف الإسمنتي، وحقق ذلك من خلال إدارته لجمعية "العاديات" المعنية بالتراث والحفاظ عليه، ومن ثم عبر كونه الأمين العام لاحتفالية "حلب عاصمة الثقافة الإسلامية"، بحيث أعاد للمدينة الكثير من ألقها ودورها الحضاري الإقليمي والدولي، كما يُحسب له مشروعه لإقامة متحف في بيت الشاعر المتنبي، بعد اكتشافه أنه يقع في مكان "المدرسة الصلاحية".



قجة، صاحب الإرث المعرفي الشامل وضع أكثر من 20 كتاباً تحوّلوا إلى مراجع أساسية عن حلب، منها: "الكتاب الذهبي لتوثيق فعالية حلب عاصمة للثقافة"، و"فلسفة العمارة الإسلامية - حلب نموذجاً"، "قلعة حلب صوت من التاريخ"، وكتاب "حلب في كتاباتي وقصائدي" وتضمَّن تاريخ حلب وحضارتها وعمارتها، إلى جانب وصف عادات أهلها وطقوسهم، وأيضاً الحياة الأدبية لكل كاتب عاش فيها.

كانت حياة قجة حافلة بتسلمه لمناصب عديدة، منها ترأسه لجمعية "العاديات" عام 1994، التي عمل على توسيع نشاطها ونشر فروعها في المدن السورية ورفد مكتبتها بأكثر من 15 ألف عنوان، إضافة إلى مئات الأشرطة المسجّلة وأشرطة الفيديو وآلاف الصور والوثائق.



وفي العام 2006 تسلّم منصب الأمين العام لاحتفالية "حلب عاصمة الثقافة الإسلامية". كما عُيّن مستشاراً لمنظمة "اليونيسكو" في سوريا لشؤون التراث اللامادي عام 2010. ونال عضوية "الاتحاد العام للآثاريين العرب"، و"اتحاد الكتّاب العرب"، و"الجمعية السورية لتاريخ العلوم"، و"معهد التراث العلمي العربي" في جامعة حلب، وأيضاً ترأَّس تحرير لجنة السجل الوطني للتراث الثقافي، وكذلك رئاسة تحرير مجلة "التراث"، وعضوية لجنة ترميم الجامع الأموي بمدينة حلب.



في حديث خاص مع "الميادين الثقافية" أوضح صديق الفقيد، الأديب نذير جعفر بأن الحديث عن محمد قجة يطول، وإن كان بالإمكان اختصار مسيرته بلقب فسيكون "قلعة حلب الثقافية"، بكل تراثها وأبوابها وثقافتها ومقاومتها للاحتلالات المتتالية، خاصةً أن في جعبته ما يزيد عن 40 مؤلفاً في تاريخها وعاداتها من الماضي البعيد وحتى الحاضر، وترك بصمة في حياة حلب كمهتم بآثارها وتراثها حتى أنه نال جائزة العلامة خير الدين الأسدي الرفيعة لاهتمامه ذاك.



وأضاف جعفر: "كان قجة ذائع الصيت في الدول العربية، ومن أصدقائه في مصر مثلاً نجيب محفوظ وجمال الغيطاني، ونال الكثير من التكريمات من جهات عربية عديدة، وظل بيته المليئ بلوحات أهم الفنانين التشكيليين، مقصداً لكثير من الكتاب والأدباء والفنانين من مثل أدونيس وفاتح المدرّس وطلال حيدر وصباح فخري ويوسف زيدان، وفيه كانت تتم لقاءات ثقافية دورية ونقاشات مديدة حول الواقع الثقافي والأدبي والتراثي".



وختم جعفر حديثه معنا بالقول: "أنا حزينٌ على رحيل صديقي، وحزينة تلك المصادفة التي أخذته منّا في يوم الجلاء الذي شارك في تدوين الكثير عنه، وخاصةً ما يتعلق بالمقاومة الحلبية للمحتلين ضمن كتبه التي ضمت تاريخ حلب وآثارها وعادات ناسها". الميادين

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