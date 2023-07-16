وفاة الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي

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مؤلفاته



وله في القصة:



وله في الدراسات الأدبية:



جوائزه



رحل عن عالمنا يوم أمس الشاعر والكاتب المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي عن عمر ناهز 85 عاماً.وولد عبد الفتاح رواس قلعة جي في حي الكلاسة بحلب في 21 يوليو 1938/ 24 جمادى الأولى 1357 ونشأ بها. ودرس الابتدائية في مدرسة العرفان ثم انتقل إلى إعدادية سيف الدولة ومنها إلى ثانوية هنانو.انتسب إلى دار المعلمين في 1953 وتخرج منها عام 1956. تابع دراسته الجامعية في كلية التربية في 1957 ولمدة سنتين على أساس أهلية التعليم. ثم انتسب إلى جامعة دمشق وحصل على الليسانس في اللغة العربية في 1965.عمل مدرسًا في ثانويات حلب ومناطقها من 1956 حتى 1979. ندب إلى العمل في مكتب الحبوب، وبعدها إلى إذاعة حلب، ثم عاد إلى مديرية التربية وعيّن مديرًا للمكتب الصحفي، ثم في مكتبة المديرية، حتى أحيل إلى التقاعد. عمل في إعداد البرامج في إذاعة حلب، وفي المركز التلفزيوني بها. تسلم رئاسة فرقة المسرح الشعبي بحلب 1968 – 1969.وكان عضوا في كل من اتحاد الكتاب العرب بجمعية المسرح، وهيئة مجلة الحياة المسرحية وهيئة مجلة الشهباء الحلبية وجمعية العاديات بحلب.مولد النور، 1971القيامة، 1980مسافر إلى أروى، 1994وله في المسرح:ثلاث صرخات، 1966السيّد، 1967عرس حلبي وحكايات سفر برلك، 1984صناعة الأعداد، 1980هبوط تيمورلنك، 1980السهرورديأحاديث وقصص، 1978سلسلة أحسن القصصحكايات البراعم، 1980الطفل السعيد، 1981معراج الطيرالعلامة خير الدين الأسديالشاعر أمين الجنديحافظ الشيرازي، مشتركمسرح الريادةمسافر إلى أروىسلسلة المختار من التراث العربي: من شعر أمين الجنديعلم الجمال الإسلاميأمير الموشحات عمر البطش1998: جائزة مجلس مدينة حلب للإبداع الفكري1998: جائزة الباسل (يمنحها مجلس مدينة حلب) للإبداع الفكري1999: تم تكريمه ودراسة أعماله المسرحية في تشرين 1999 من قبل جمعية المسرح – اتحاد الكتاب العرب، بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب.2015: منح جائزة الدولة التقديرية في المسرح والآداب.