الأحد 16 تموز 2023
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وفاة الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي

الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي
الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي
رحل عن عالمنا يوم أمس الشاعر والكاتب المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي عن عمر ناهز 85 عاماً.


وولد عبد الفتاح رواس قلعة جي في حي الكلاسة بحلب في 21 يوليو 1938/ 24 جمادى الأولى 1357 ونشأ بها.  ودرس الابتدائية في مدرسة العرفان ثم انتقل إلى إعدادية سيف الدولة ومنها إلى ثانوية هنانو.اضافة اعلان

انتسب إلى دار المعلمين في 1953 وتخرج منها عام 1956. تابع دراسته الجامعية في كلية التربية في 1957 ولمدة سنتين على أساس أهلية التعليم. ثم انتسب إلى جامعة دمشق وحصل على الليسانس في اللغة العربية في 1965.

عمل مدرسًا في ثانويات حلب ومناطقها من 1956 حتى 1979. ندب إلى العمل في مكتب الحبوب، وبعدها إلى إذاعة حلب، ثم عاد إلى مديرية التربية وعيّن مديرًا للمكتب الصحفي، ثم في مكتبة المديرية، حتى أحيل إلى التقاعد. عمل في إعداد البرامج في إذاعة حلب، وفي المركز التلفزيوني بها. تسلم رئاسة فرقة المسرح الشعبي بحلب 1968 – 1969.

وكان عضوا في كل من اتحاد الكتاب العرب بجمعية المسرح، وهيئة مجلة الحياة المسرحية وهيئة مجلة الشهباء الحلبية وجمعية العاديات بحلب.

مؤلفاته


من دواوينه الشعرية:
مولد النور، 1971
القيامة، 1980
مسافر إلى أروى، 1994
وله في المسرح:
ثلاث صرخات، 1966
السيّد، 1967
عرس حلبي وحكايات سفر برلك، 1984
صناعة الأعداد، 1980
هبوط تيمورلنك، 1980
السهروردي

وله في القصة:


أحاديث وقصص، 1978
سلسلة أحسن القصص
حكايات البراعم، 1980
الطفل السعيد، 1981
معراج الطير

وله في الدراسات الأدبية:


العلامة خير الدين الأسدي
الشاعر أمين الجندي
حافظ الشيرازي، مشترك
مسرح الريادة
مسافر إلى أروى
سلسلة المختار من التراث العربي: من شعر أمين الجندي
علم الجمال الإسلامي
أمير الموشحات عمر البطش

جوائزه


1998: جائزة مجلس مدينة حلب للإبداع الفكري
1998: جائزة الباسل (يمنحها مجلس مدينة حلب) للإبداع الفكري
1999: تم تكريمه ودراسة أعماله المسرحية في تشرين 1999 من قبل جمعية المسرح – اتحاد الكتاب العرب، بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب.
2015: منح جائزة الدولة التقديرية في المسرح والآداب.



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