الهند تشدد القيود على صادرات الأرز

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وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 % بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر "الجمعة"، مما يؤكد تقرير سابق من جانب وكالة بلومبرج للأنباء.يشار إلى أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم.وبذلك فرضت الهند قيوداً على صادرات جميع الأنواع- غير أرز بسمتي- أي نحو 80 % من إجمالي صادراتها من الأرز.و تبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 %.وارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاماً أوائل الشهر الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية. - د ب أ