الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تكثيف حملات مكافحة التسول في إربد خلال رمضان

تسول - (تعبيرية)
تسول - (تعبيرية)
أكد محافظ إربد، رضوان العتوم، ضرورة تكثيف حملات مكافحة التسول في محافظة إربد، لما تسببه هذه الظاهرة من إزعاج للمواطنين، وبخاصة في شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة متابعة عمل فرق مكافحة التسول التي يرأسها مدير القضاء الدكتور منذر العكور، وتضم في عضويتها مدير التنمية الاجتماعية لقصبة إربد محمد أبو طربوش، ورئيس شعبة التسول في قيادة أمن إقليم الشمال، ورئيس شعبة التسول في مديرية التنمية الاجتماعية.

وشدد العتوم على ضرورة تكثيف عمل فرق التسول الميدانية في محافظة إربد خلال شهر رمضان؛ نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وما تشكله من إزعاج للمواطنين نتيجة انتشار المتسولين عند إشارات المرور وأمام المساجد والمجمعات التجارية، الأمر الذي يُعيق حركة المرور ويعكس صورة غير حضارية عن مدينة إربد.

وقال العتوم إن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الأردني، وإن زيادة تلك الظاهرة في شهر رمضان المبارك يدفعنا لتكثيف حملات فرق مكافحة التسول الميدانية في محافظة إربد، على مدار الساعة. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

فصل الكهرباء عن مناطق في غرب إربد غدا (أسماء)

منذ3 ساعة
541673

14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد

17 آذار 2024
إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

25 شباط 2024
شعار السرطان - (تعبيرية)

تربية إربد تطلق "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

22 شباط 2024
اقرأ أيضا
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

أسعار الخضار والفواكه في إربد بسابع أيام رمضان

منذ2 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

فصل الكهرباء عن مناطق في غرب إربد غدا (أسماء)

منذ3 ساعة
541673

14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد

17 آذار 2024
465702

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً

17 آذار 2024
1710618997805

إربد .. وفاتان وإصابة بحادث سير في دير يوسف

16 آذار 2024
محافظة إربد

ركود الأسواق يدفع تجار إربد لمهن أخرى

16 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 