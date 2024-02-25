إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

أحمد التميمي

أرجأ موظفو بلدية إربد الكبرى تنفيذ اعتصامهم المقرر يوم غدٍ الإثنين حتى إشعار آخر، بعد التوصل إلى اتفاق مع البلدية لتلبية مطالبهم.



رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) أحمد السعدي أوضح أنه تم الاتفاق على: تفعيل صندوق الإسكان، تشكيل لجنة من قبل موظفي البلدية لصرف فروقات الرواتب حسب الأسس المعتمدة من المجلس البلدي ووفق كتب الوزارة.

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وإخضاع قيمة المكافآت الشهرية لكافة الموظفين بالضمان الاجتماعي بعد إقرارها من المجلس البلدي وموافقة الوزارة، مع تقييم هذه المكافآت حسب تعليمات الوزارة. وزيادة العاملين بالأجور اليومية اعتبارًا من بداية الشهر الماضي بناءً على تنسيب اللجنة المكلفة من البلدية خلال شهر 11 من العام 2022.



وأضاف إلى أن التوصية بموجب قرار من المجلس البلدي أفضت برفع قيمة المكافأة المقطوعة من 35 دينارًا إلى 50 دينارًا ومخاطبة وزير الإدارة المحلية لإحداث شواغر لكافة الوظائف التي تم إنهاء خدمات الموظفين الذين كانوا يشغلونها خلال العام الماضي على جدول تشكيلات البلدية للعام الحالي.



ويُعدّ هذا الاتفاق خطوة إيجابية تُنهي حالة التوتر بين موظفي البلدية وإدارة البلدية، وتُحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.