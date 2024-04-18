الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

اوراق الزيتون
أوراق الزيتون

إربد- دعا مدير زراعة المزار الشمالي المهندس عبد الإله عبيدات، مزارعي الزيتون في اللواء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير الأحوال الخماسينية الشديدة على أشجار الزيتون في مرحلة الإزهار، والمتوقع أن تؤثر على الأردن خلال الأيام المقبلة حسب دائرة الأرصاد الجوية.

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وأوصى عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، مزارعي أشجار الزيتون المروية وأثناء مرحلة الإزهار بالابتعاد عن الري الغزير بالغمر أو "بالجورة"، واستعمال طريقة الري بالتنقيط لمنع الضرر الذي يلحق بالمجموع الزهري، لافتا إلى أن البساتين المروية التي لم تزهر بعد يمكن ريها بأي طريقة.
وأشار إلى إمكانية ري البساتين البعلية بشكل خفيف قبل الإزهار، حيث يساعد ذلك في تقليل الضرر الناتج من درجات الحرارة العالية، مبينا أن الإجراء الوحيد لتقليل ضرر الأحوال الخماسينية، هو إمداد الأشجار بالماء لأن فقد الماء من الشجرة بعملية النتح سيكون أكبر من كمية الماء التي تمتصها الجذور من التربة ما يؤدي لسقوط الأزهار. -(بترا)

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