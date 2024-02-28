خيمة أبناء الرمثا.. مبادرة لتخفيف تكاليف بيوت العزاء والأفراح

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واكد الخزاعلة ان هذه الخيمة مع كافة ملحقاتها تخدم ابناء الرمثا من ذوي الدخل المحدود من اجل استخدامها في المناسبات المختلفة للافراح او لبيوت العزاء.وجاء الهدف من هذه المبادرة ضمن الخطة الإستراتيجية لبلدية الرمثا للعام 2024 في تحقيق التكافل الإجتماعي ضمن بلدية الرمثا لتخفيف الأعباء المالية التي ترهق كاهل المواطنين غير المقتدرين ماديا في المناسبات المختلفة.واشار الخزاعلة الى ان الخيمة تحتوي ملحقات عديدة من إنارة ومغاسل وكراسي وطاولات وسجاد وصوبات تقدمها البلدية لابناء الرمثا والبويضة مجانا.وأشاد عدد من المتحدثين بجهود بلدية الرمثا في تحسين جودة الخدمات المقدمة من البلدية والشعور بظروف المواطنين.