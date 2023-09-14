10 برامج أكاديمية لـ3 كليات في اليرموك تحصل على الاعتماد الدولي الأميركي

أثنى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد على جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في الكليات والدوائر المختلفة، وذلك لمساهمتهم الفاعلة وحصول عشرة برامج أكاديمية في كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والعلوم" على الاعتماد الدولي الأميركي (ABET).



وشدد مسّاد خلال تكريمه عمداء هذه الكليات ورؤساء وأعضاء الأقسام التي تطرح البرامج الحاصلة على هذا الاعتماد، على أهمية أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابا على سمعة ومكانة الجامعة على خارطة المؤسسات الأكاديمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مبينًا أن النظرة للجامعات باتت اليوم تقوم على ما تحققه هذه الجامعات وتنجزه فيما يخص ملف الاعتماد والتصنيفات.



وأضاف أن هذا الإنجاز جسّد ويجسد روح الفريق والتعاون بين الزملاء كافة في هذه الأقسام والكليات، من خلال مثابرتهم وإخلاصهم في خدمة جامعتهم ووطنهم، مشيدًا بجهود طلبة هذه الأقسام وتفاعلهم الإيجابي مع أساتذتهم ومشاركتهم في عمليات التقييم أثناء الزيارات الرسمية للجهة القائمة على هذا الاعتماد، واجتهادهم بإبراز مكامن التميز والجودة الأكاديمية والتدريسية في أقسامهم، ولافتًا إلى جهود المجتمع المحلي من خلال المجالس الاستشارية لكل برنامج من هذه البرامج التي حصلت على الاعتماد وما تضمه هذه المجالس من خبراء وخريجين ومختصين.



وأكد مسّاد أهمية البناء على ما تحقق بحصول هذه البرامج على الاعتماد الدولي الأميركي، وتضمين هذا المنجز في الخطط الاستراتيجية والسياسات المستقبلية للكليات، فيما يخص المساقات الدراسية وتحديثها وتطوير النشاطات اللامنهجية النوعية للطلبة وتفعيلها بما يحقق الريادة، مشيرًا إلى أن الحصول على هذا الاعتماد من شأنه تعزيز الفرص أمام خريجي هذه البرامج سواء أكان ذلك في أسواق العمل أو الدارسات العليا في أرقى الجامعات العالمية.



من جهتهم، أشار عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأساتذة، إلى أن حصول كلياتهم وأقسامهم الأكاديمية على هذا الاعتماد، من شأنه الارتقاء بمسيرة هذه الأقسام وتطلعاتها، إضافة إلى تقديم كفاءات ومخرجات متميزة مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار.



يذكر أن البرامج الحاصلة على هذا الاعتماد، هي هندسة الحاسوب، هندسة الإلكترونيات، الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات، هندسة النظم الطبية الحيوية، هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وعلوم الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، تكنولوجيا معلومات الأعمال، في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وبرنامج الإحصاء في كلية العلوم، كما يعتبر هذا الاعتماد من أكثر الاعتمادات الدولية موثوقية في مجالات العلوم التطبيقية والحاسوب والهندسة والتكنولوجيا، والأكثر شيوعًا في الجامعات الأميركية وغيرها من دول العالم.

اضافة اعلان



