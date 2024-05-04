المشاقبة: تنفيذ غرف صفية في الغدير الأبيض بعد الانتهاء من إحالة العطاء

دعاء الزيود

أكد مدير تربية قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة، اليوم السبت أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة وضع حجر الأساس للبدء في مشروع إنشاء غرف صفية لمدرسة الغدير الأبيض الأساسية للبنات.

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وأضاف المشاقبة لـ"الغد" أن ذلك يأتي بالتعاون مع مجلس المحافظة ضمن خطة متكاملة هذا العام ضمن خطة وموازنة مجلس محافظة المفرق الى جانب استجابة وزارة التربية والتعليم الى العطاء المتقرح والمرفق بكتاب من مديرية تربية المفرق، بإضافة غرفتان صفية (كرفان) محدث وبمواصفات خاصة لتلبية احتياجات المدرسة والطلاب في ظل تزايد اعداد الطلبة واللجوء السوري الى القصبة.

وقال إن مشروع استحداث الغرف الصفية (تحت التنفيذ ) اشتملت على انشاء غرفتين صفيتين من موازنة عام ٢٠٢٤، المقرر إنجازها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات حسب الخطة الموضوعة.



وأشار إلى أن الوزارة وافقت على طرح عطاء رسمي باسم المدرسة وتم التوجيه والمتابعة جارية من الوزارة بتكلفة قررها مجلس المحافظة بقيمة مائة وعشرون ألف دينار على مدى ثلاث سنوات.

وبين أن العمل جاري بمشروع الغرف الصفية لمدرسة الغدير الأبيض المكون من غرفتين بكلفته اربعين ألفا للمرحلة الحالية ٢٠٢٤.

وبحسب المشاقبة فإن الخطة المقررة لمدرسة الغدير الأبيض تهدف إلى محورين مهمين الأول إخلاء مبنى مستأجر والثاني وضع الطلبة في بيئة آمنة وصحية.