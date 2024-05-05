الأحد 05 أيار 2024
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النجادا: متابعة حكومية حثيثة لتقديم الأفضل الخدمات للمواطنين

محافظ المفرق سلمان النجادا خلال زيارته مدير مديرية التربية والتعليم في المفرق أيوب المشاقبة
محافظ المفرق سلمان النجادا خلال زيارته مدير مديرية التربية والتعليم في المفرق أيوب المشاقبة
المفرق- نفذ محافظ المفرق سلمان النجادا جولة ميدانية تفقدية مفاجئة اليوم الأحد، لعدد من الدوائر الرسمية الخدماتية في محافظة المفرق.
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وأكد النجادا خلال لقائه عددا من المسؤولين، أن هناك متابعة حثيثة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقية التزام المؤسسات الحكومية كافة بتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وبذل الجهود للارتقاء بمستوى بالخدمات.

وأشار إلى أهمية العمل الميداني لمديري الدوائر الرسمية وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في مناطقهم وتجمعاتهم السكانية لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم عن قرب، والعمل على إيجاد حلول فورية للمشكلات التي يواجهونها.

كما شملت الجولة الميدانية زيارة مديرية تربية قصبة المفرق، حيث التقى النجادا مدير التربية والتعليم الدكتور أيوب المشاقبة ومديرة التنمية الاجتماعية صفاء العموش ومدير الضمان الاجتماعي علي سنجلاوي ومدير مكتب بريد المفرق خلدون المخادمه ومديرة مؤسسة تنمية أموال الأيتام منال الشديفات، واستمع إلى إيجاز منهم حول واقع هذه القطاعات الهامة في محافظة المفرق وأبرز المطالب والاحتياجات التي من شأنها الارتقاء برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كافة، بغية تحقيق الهدف المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل والمعيقات التي تحول دون تقديم الخدمة، وبذل الجهود المستمرة لحلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف تقديم الخدمات الشمولية للمواطنين.

من جانبهم، أكد مدراء الدوائر أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتأدية المهام المنوطة بهم ودفع مسيرة الإنجاز والتطوير إلى الأمام، وبخاصة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الروتين أو تأخير إنجاز المعاملات وتعزيز منظومة القيم في العمل العام ومصالح المواطنين، مثمنين زيارة المحافظ لهم والتي تأتي ضمن جولاته الميدانية في إطار متابعته لقضايا المواطنين وتلمس احتياجاتهم.
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