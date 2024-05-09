ضبط وردم 3 آبار مخالفة في البادية الشمالية

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يأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية المتواصلة التي تنفذها الحكومة في جميع مناطق المملكة من خلال وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بمختلف تشكيلاتها في إنفاذ القانون وحماية مصادر المياه والمحافظة عليها ومنع الاعتداءات عليها.وأكدت سلطة المياه أن الحملة مستمرة في جميع المناطق لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية، خصوصا وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي.وأشارت إلى أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما يمكّن الأجهزة الرسمية من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون.