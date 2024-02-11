الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تقرير "الغد" .. محافظ المفرق يتفقد الغدير الأبيض ويوعز بالعديد من الإجراءات

WhatsApp Image 2024-02-11 at 6.00.08 PM
محافظ المفرق خلال جولته التفقدية بالغدير الأبيض

قام محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمنطقة الغدير الأبيض للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة واحتياجات المنطقة.
وتأتي هذه الجولة بعد مطالبات ومناشدات أهالي الغدير بضرورة تحسين واقع الخدمات فيها والذي نشرت "الغد" واقع منطقتهم في تقرير سابق.
والتقى النجادا خلال الجولة أهالي المنطقة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بما يتعلق بالقطاع الخدمي الصحي والتعليمي وقطاع النقل.
ورافق المحافظ في جولته مدير تربية المفرق الدكتور أيوب المشاقبة ومدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة ومدير هيئة قطاع النقل علي الشمري وعضو مجلس اللامركزية عارف الجرايدة إلى جانب ممثلين عن أهالي المنطقة.
ودار حوار بين الأهالي والمسؤولين وأكد النجادا أن "مثل هذه الزيارات تعكس رؤية المحافظة والدولة الأردنية وعلى رأسها توجيهات جلالة الملك للوقوف في الميدان والاستماع للمواطنين ووضع الخطط وتتفيذها بين الجهات المعنية لرفع مستوى الخدمات للمواطنين أيّا كانوا، خصوصا أن الوطن يحتفل باليوبيل الذهبي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية".
من جانبهم، رحب أهالي الغدير بهذه الزيارة، وقال مختار قرية الغدير الأبيض موسى عليمات عضو مجلس البلدية إننا "بحاجة لمثل هذه الزيارات الميدانية للكشف عن مستوى الخدمات ولرفع مستوى التشاركية بين الجهات المعنية".
وقدم عليمات مجموعة من المطالبات نيابة عن الأهالي لخدمة المنطقة بدءا من تحقيق تعليم آمن لأبنائهم بالإضافة الى ضروروة استحداث مركز صحي أولي يخدم أهالي المنطقة، إضافة إلى تعزيز أو استحداث خطوط نقل من المدينة إلى المنطقة مثمنا بذلك دعم المحافظ النجادا واهتمامه بقطاع التعليم ومتابعته الميدانية".
واشتملت الزيارة على جولة تفقدية لمدرسة الغدير الاساسية للبنات، واطلع النجادا والوفد المرافق على واقع الحال وما تعانيه المدرسة من اكتظاظ طلابي كبير وبيئة مدرسية غير مناسبة للتعليم.
واوعز النجادا بالتعاون مع مديرية تربية المفرق بضرورة تزويد المدرسة بكرفانات مؤقتة، ومجهزة بوحدة صحية كاملة ومكيفة ومجهزة بأثاث ومستلزمات صفية ملائمة لتعليم الطلبة بأعلى مواصفات البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ليشعر الطالب أنه داخل غرفة صفية.
 واوصى كذلك هيئة النقل باستحداث خط مواصلات "باص" ليخدم الأهالي من وإلى مركز المحافظة.

اضافة اعلان

 



 

 

لقراءة التقرير السابق انقر على الرابط المفعل: "الغدير الأبيض" بالمفرق.. تهميش ونسيان يضعانها خارج حدود الزمان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الزراعة م. خالد الحنيفات يرعى احتفال يوم الشجرة في بلدية أم الجمال بالمفرق

الحنيفات من المفرق: نسعى لإنشاء 3 مستشفيات بيطرية

10 شباط 2024
1707151123439

الفراية: الأردن لم ولن يكون مكانا لتوطين اللاجئين السوريين

05 شباط 2024
شعار كتلة النشامى في جامعة آل البيت

كتلة النشامى.. صوت الطالب الحر في جامعة آل البيت

28 كانون الثاني 2024
1706369024647168300

"الغدير الأبيض" بالمفرق.. تهميش ونسيان يضعانها خارج حدود الزمان

27 كانون الثاني 2024
مبنى محافظة المفرق الجديد

مبنى محافظة المفرق يتحول إلى "خلية نحل" لإعادة العمل إلى المنظومة الأمنية

15 كانون الثاني 2024
افتتاح سادس مقر لحزب "تقدُّم" في المفرق

افتتاح سادس مقر لحزب "تقدُّم" في المفرق

07 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 