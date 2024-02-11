بعد تقرير "الغد" .. محافظ المفرق يتفقد الغدير الأبيض ويوعز بالعديد من الإجراءات

دعاء الزيود

قام محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمنطقة الغدير الأبيض للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة واحتياجات المنطقة.

وتأتي هذه الجولة بعد مطالبات ومناشدات أهالي الغدير بضرورة تحسين واقع الخدمات فيها والذي نشرت "الغد" واقع منطقتهم في تقرير سابق.

والتقى النجادا خلال الجولة أهالي المنطقة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بما يتعلق بالقطاع الخدمي الصحي والتعليمي وقطاع النقل.

ورافق المحافظ في جولته مدير تربية المفرق الدكتور أيوب المشاقبة ومدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة ومدير هيئة قطاع النقل علي الشمري وعضو مجلس اللامركزية عارف الجرايدة إلى جانب ممثلين عن أهالي المنطقة.

ودار حوار بين الأهالي والمسؤولين وأكد النجادا أن "مثل هذه الزيارات تعكس رؤية المحافظة والدولة الأردنية وعلى رأسها توجيهات جلالة الملك للوقوف في الميدان والاستماع للمواطنين ووضع الخطط وتتفيذها بين الجهات المعنية لرفع مستوى الخدمات للمواطنين أيّا كانوا، خصوصا أن الوطن يحتفل باليوبيل الذهبي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية".

من جانبهم، رحب أهالي الغدير بهذه الزيارة، وقال مختار قرية الغدير الأبيض موسى عليمات عضو مجلس البلدية إننا "بحاجة لمثل هذه الزيارات الميدانية للكشف عن مستوى الخدمات ولرفع مستوى التشاركية بين الجهات المعنية".

وقدم عليمات مجموعة من المطالبات نيابة عن الأهالي لخدمة المنطقة بدءا من تحقيق تعليم آمن لأبنائهم بالإضافة الى ضروروة استحداث مركز صحي أولي يخدم أهالي المنطقة، إضافة إلى تعزيز أو استحداث خطوط نقل من المدينة إلى المنطقة مثمنا بذلك دعم المحافظ النجادا واهتمامه بقطاع التعليم ومتابعته الميدانية".

واشتملت الزيارة على جولة تفقدية لمدرسة الغدير الاساسية للبنات، واطلع النجادا والوفد المرافق على واقع الحال وما تعانيه المدرسة من اكتظاظ طلابي كبير وبيئة مدرسية غير مناسبة للتعليم.

واوعز النجادا بالتعاون مع مديرية تربية المفرق بضرورة تزويد المدرسة بكرفانات مؤقتة، ومجهزة بوحدة صحية كاملة ومكيفة ومجهزة بأثاث ومستلزمات صفية ملائمة لتعليم الطلبة بأعلى مواصفات البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ليشعر الطالب أنه داخل غرفة صفية.

واوصى كذلك هيئة النقل باستحداث خط مواصلات "باص" ليخدم الأهالي من وإلى مركز المحافظة.

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