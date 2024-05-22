60 % نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة سما السرحان الأساسية المختلطة

دعاء الزيود

تفقد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور سعود الحربي، أمس الثلاثاء، سير العمل في مشروع بناء مدرسة سما السرحان الأساسية المختلطة/ الحي الجنوبي.

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وبين الدكتور الحربي أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٦٠ بالمئة، مشيرا إلى المضي قدما باستكمال المشروع لإنجازه ضمن الفترة الزمنية المحددة.



وبينت المديرية أن مساحة المدرسة تبلغ (ألف ومئتان وثمانية وستون) متر مربع على أرض مساحتها ( ٧) دونمات، وتبلغ سعتها الاستيعابية من ألف إلى سبعمائة طالب تقريباً. تتوزع على ١٢ غرفة صفية وأربعة غرف إدارية وغرفة رياض أطفال كما وتضم مختبر علوم وحاسوب.



وعلى هامش الزيارة التقى الحربي، مدير قضاء سما السرحان نائل بداح، وعضو مجلس محافظة المفرق صالح الخشمان، وتمت مناقشة أبرز احتياجات قضاء سما السرحان والعمل على التشاركية لتقديم أفضل الخدمات في القضاء.

