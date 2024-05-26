 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسر جنود إسرائيليين داخل نفق بغزة (فيديو)

عتاد جنود تم أسرهم في غزة
عتاد جنود إسرائيليين تم أسرهم في غزة
بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يُظهر ما يبدو أنه جندي إسرائيلي ملقى على الأرض وعليه آثار دماء ويقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل نفق وذلك بعد إيقاع قوة إسرائيلية بكمين محكم.اضافة اعلان

وجاء بث المقطع عقب كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، التي أعلن فيها عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة حصلت عليها الجزيرة وبثتها بعد منتصف الليل، إن مقاتلي "كتائب القسام"، أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية في كمين داخل النفق في جباليا وعلى مدخله وتمكنوا من الاشتباك مع هذه القوة من مسافة صفر.

وأوضح أن مقاتلي القسام هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في العملية.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.

وخُتم الفيديو بعبارة "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".

بدوره، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أعلنه أبو عبيدة وقال إنه "لا توجد عملية اختطاف لجنود".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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