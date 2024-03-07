الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع: تراجع تاريخي لتأييد الأمريكيين لإسرائيل والسلطة

أعلام فلسطين
أعلام فلسطين

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" أن آراء الأمريكيين تجاه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ساءت خلال العام الماضي وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الخريف الماضي.اضافة اعلان

وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين الذين ينظرون لإسرائيل بشكل إيجابي تراجعت نسبتهم إلى 58% مقارنة مع 68% في استطلاع الخريف الماضي، وهو أدنى تصنيف إيجابي لإسرائيل منذ أكثر من عقدين.

وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة من ينظرون إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي من 26% إلى 18%، وهي الأدنى منذ 2015.

وأشارت "غالوب" إلى أن الأمريكيين لطالما كانوا أكثر إيجابية تجاه إسرائيل من موقفهم تجاه الفلسطينيين، ومنذ 1989 كان متوسط النظرة الإيجابية من المستجيبين الأمريكيين للاستطلاع تجاه إسرائيل 65%، وكان أدنى معدل في 1989 عند نسبة 45%.

في المقابل، ينظر ما معدله 19% من الأمريكيين إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي منذ أول إجراء قامت به "غالوب" في عام 2000. وبلغ أعلى تصنيف 30% في عام 2021. وكانت الآراء أعلى من المتوسطات التاريخية من عام 2017 حتى هذا العام.

وقد تراجعت نسبة التأييد لإسرائيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما من 64% في عام 2023 إلى 38%.

أما بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما فقد تراجعت من 66% إلى 55%، في حين لم يكن هناك أي تغيير ملموس بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما فما فوق.

هذا ولم تتغير تقييمات الشباب وكبار السن للسلطة الفلسطينية كثيرا في العام الماضي، لكنها لم تكن إيجابية للغاية في البداية.

وقد حدث انخفاض حاد في معدلات التفضيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما، من 30% إلى 15%.

وفي خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يرى 52% من الأمريكيين أن الصراع يمثل تهديدا خطيرا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة.-(روسيا اليوم)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إخفاق وخلافات لجيش الاحتلال.. وتساؤلات عمن يخوض الحرب بغزة

إخفاق وخلافات لجيش الاحتلال.. وتساؤلات عمن يخوض الحرب بغزة

منذ24 ساعة
خسائر جديدة للاحتلال في معارك قطاع غزة

خسائر جديدة للاحتلال في معارك قطاع غزة

25 شباط 2024
آليات للاحتلال تقتحم جنين

شهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها

21 شباط 2024
قتلى من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

20 شباط 2024
اقرأ أيضا
مشادات ماكرون وبوتين تعزز مخاوف من حرب نووية

مشادات ماكرون وبوتين تعزز مخاوف من حرب نووية

منذ 9 دقيقة
غوتيريش يلتقي عائلات فلسطينية فقدت ذويها

غوتيريش يلتقي عائلات فلسطينية فقدت ذويها

منذ 38 دقيقة
22420868

الصين: الحرب على غزة "وصمة عار على الحضارة"

منذ 54 دقيقة
101 شهيد من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

الطائرات المسيرة تدخل معركة اغتيال الصحفيين

منذ1 ساعة
مستوطنات - (تعبيرية)

الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة

منذ22 ساعة
المجاعة في السودان

الأغذية العالمي: السودان على شفا "أكبر أزمة جوع في العالم"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ11 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ11 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 