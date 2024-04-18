الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصين وإندونيسيا تؤكدان دعمهما لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة

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العلم الفلسطيني

أعلنت الصين وإندونيسيا عن دعمهما الكامل لطلب فلسطين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك قبيل التصويت المرتقب غدا في مجلس الأمن الدولي .

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وفي مؤتمر صحفي بجاكرتا، نقلت الوزيرة الإندونيسية ريتنو مارسودي هذا الموقف، مؤكدة التزام الدولتين بدعم فلسطين، كما ذكرت صحيفة جاكرتا غلوب.

 

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة لتجاوز الغرور والاستماع بعناية لآراء المجتمع الدولي. وأضاف وانغ أن على مسؤولي الحكومة الأمريكية التعلم من المعرفة الأساسية حول القانون الدولي.


كما علق وانغ على موقف الولايات المتحدة من القرار رقم 2728، الذي امتنعت عن التصويت عليه مارس/آذار الماضي، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار الهجمات على المستشفيات والمدنيين. وأشار إلى أن وصف الولايات المتحدة للقرار بأنه "غير ملزم" يظهر تجاهلها لالتزامات القانون الدولي.


التصويت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة سيجرى غدا في مجلس الأمن، حيث يتطلب موافقة تسعة أعضاء دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية. وفي حال التوصية من مجلس الأمن، ستحتاج فلسطين إلى ثلثي أصوات الجمعية العامة لتصبح عضواً كاملاً.





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