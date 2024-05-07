الصين وفرنسا تدعمان إنشاء دولة فلسطين المستقلة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، وفقا لبيان مشترك بين الصين وفرنسا حول الوضع في الشرق الأوسط.



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ووفقا لنص البيان "يدعو رئيسا الصين وفرنسا إلى التنفيذ الفوري لحل الدولتين والتعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين كدولتين مجاورتين، وضمان إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس".



وأعرب الرئيس الصيني خلال اللقاء عن استعداد بكين للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.



ووصل شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان إلى باريس الأحد الماضي في زيارة دولة، وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.



وفي إطار جولته الأوروبية التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو، سيقوم الرئيس الصيني بزيارة صربيا وهنغاريا.-(تاس)

